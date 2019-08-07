《博物館驚魂夜》、《小鬼當家》確定重啟！迪士尼宣布「福斯IP改造計畫」

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯合併之後，外界關注迪士尼如何使用福斯手上《X戰警》、《阿凡達》、《猩球崛起》等豐富IP，如今迪士尼CEO羅伯特艾格（Robert Bob Iger）證實，福斯影片4部作品確定重啟，包括《博物館驚魂夜》、《小鬼當家》、《十二生笑》、《遜咖冒險王》，未來將在Disney＋上架。

▲《博物館驚魂夜》三部曲在全球票房共計13億。（圖／翻攝自網路）



根據外媒《Deadline》報導，迪士尼CEO羅伯特艾格周二在會議中討論迪士尼第3季的收益，特別是預計在11月12日上架的「Disney＋」影音串流平台，未來將「重新啟動」從福斯影片收購回來的《博物館驚魂夜》、《小鬼當家》、《十二生笑》、《遜咖冒險王》等4部電影，目前尚不清楚將採取何種形式以及何時出現。

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▲《小鬼當家》三部曲在全球票房共計9億美金。（圖／翻攝自網路）



迪士尼CEO羅伯特艾格表示，除了《阿凡達》、《猩球崛起》、《X戰警》、《死侍》以外，「我們聚焦在福斯龐大且優秀的影視資料庫，希望翻拍可以有原版相同的水準與創意。他表示，不管是院線電影，或是Hulu、Disney+等串流平台，迪士尼正在以「全新的方向」重新規畫福斯影片的資產，「我們從福斯廣泛的影視IP當中，看見了長遠且巨大的價值。」

▲《十二生笑》2集在全球票房共計1.6億。（圖／翻攝自網路）



「20世紀福斯公司」副總裁艾瑪瓦茨（Emma Watts）近日已簽約續留迪士尼，幫助福斯影片轉型。迪士尼CEO羅伯特艾格表示，首先第一個目標就是「減少發行數量」，然後專注在發行「我們想要從福斯產出的內容類型」。他預估可能需要1至2年，才會真正對福斯影片的內容作出影響，「但我們相信，可以扭轉福斯影片真人電影的命運。」