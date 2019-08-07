掰了坂口健太郎！　波瑠感情空窗4年爆新戀情…宮古島旅行「和他睡同房」

記者陳芊秀／綜合報導

28歲日本女星波瑠因主演晨間劇《阿淺來了》爆紅，被看好成為新一代收視女王，魅力男女通殺。她2015年和坂口健太郎爆出戀愛緋聞，因為都是雜誌人氣模特兒出身，轉戰戲劇圈皆大有斬獲，感情發展受到關注，隨後雙方否認，男方後來和高畑充希爆熱戀，3人關係受到好奇，相隔上一個緋聞相近4年，她7日爆出新戀情，對象是同齡男星齋藤雅弘，同遊宮古島的消息曝光了。

▲坂口健太郎、波瑠2015年爆熱戀轟動娛樂圈。（圖／資料照、翻攝自日網）

據日媒《週刊文春》報導，波瑠在10月將主演新戲《G弦上的你和我》，忙碌中抽空檔前往宮古島旅行3天2夜，雖然是有數名男性加入的團體旅遊，和其中一人相處格外親密。知情人士透露，「她入住飯店和該名男子睡同房，其他朋友則住在別的房間，大家一起玩海上運動很開心。」

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▲波瑠因《阿淺來了》爆紅成為收視女王。（圖／翻攝自日網）

據悉，該名男子叫做齋藤雅弘，現年28歲，是劇團出身，演過電影《裝模作樣（見栄を張る）》。緋聞曝光後，他立刻成為熱搜人物，模樣相當帥氣。

▲齋藤雅弘被爆和波瑠蜜遊宮古島3天2夜睡同房。（圖／翻攝自推特）

有關緋聞曝光，波瑠的經紀公司回應，「已經是28歲的成熟女性了，司是交由本人處理。」她過去和坂口健太郎爆熱戀，被目擊一起外出用餐，緋聞轟動娛樂圈，當時雙方透過經紀公司否認戀情，回應「是眾多朋友之一」，留給外界諸多想像空間，隨後男方再爆新歡是高畑充希，3人於2017年在金箭新人賞頒獎禮同台，視線全無交集，當時日媒更以「新舊女友」形容2女星同框。

▲波瑠（左），高畑充希（右2）、坂口健太郎（右）2017年共同出席頒獎禮，當時被日媒形容新舊女友同台。（圖／翻攝自日網／女性Seven）