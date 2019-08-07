小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓43歲女星咸素媛2018年與小18歲富二代網紅陳華結婚，婚後生活卻不如戀愛時甜蜜，常因大大小小的現實問題吵架，老公更氣到離家出走3天，婚姻出現危機。節目《妻子的味道》6日播岀夫妻倆的矛盾，老公擅自借了韓幣300萬（約台幣8萬元）給朋友，咸素媛氣到與他大吵，網友也紛紛搖頭「男方還太年輕」、「年紀代溝果然有差」。

▲陳華、咸素媛為了借錢給朋友一事大吵，男方鬧離家出走。（圖／翻攝自TV Chosun）



陳華、咸素媛婚後固定演出真人秀《妻子的味道》，兩人卻三天一小吵、五天一大吵，連觀眾看了都直呼「結婚不如戀愛美好」。最新一集裡，陳華的朋友有難，向他開口借錢韓幣1400萬元（約台幣36萬7千元），無奈夫妻倆婚後由女方掌管財物，他沒有權利借錢給朋友。

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陳華一陣猶豫後，仍擅自轉帳韓幣300萬（約台幣8萬元）給朋友，惹得妻子咸素媛大怒，他語氣變冷淡回：「好，我跟他說，讓他還錢給妳！」但咸素媛還是不斷唸他「不要借」，他直接撂狠話：「我沒說什麼，轉回來就完了，別跟我磨唧！出去，看我幹嘛？」夫妻倆為了借錢爭吵，他最後氣到離家出走，整整3天都沒回家。

▲▼咸素媛哭著向媽媽訴苦。（圖／翻攝自TV Chosun）



事實上，咸素媛與陳華間不只存在著年齡代溝問題，兩人想法天差地遠，偶爾還會因為語言溝通不良，連她媽媽都無奈表示「如果語言有通，我還可以唸唸他（陳華）兩句。」她不是不願意借錢，只是擔心老公借出50萬後，未來還可能會借給朋友100、200萬，她最後哭著表示「擔心他離家沒有吃好」。

▲▼陳華後來回家，態度還是很堅決。（圖／翻攝自TV Chosun）

直到老公回家後，咸素媛把想法告訴陳華：「我怕錢借出去不還的話，你跟他的關係怎麼辦？」但陳華堅決「朋友是用心交，不是錢的關係。」她雖點點頭表示瞭解，但老公語氣堅硬回她「你知道個屁」，再度撂下狠話「我活著有什麼意思？」她哽咽回想著男方的結婚誓言「妳不要省錢，省錢由我來省」，陳華卻回她：「那妳也太省了！」

最後，咸素媛決定退一步，每個月給老公的零用錢提高至韓幣100萬元（約台幣2萬6千元），陳華才露出開心的笑容，夫妻倆相擁和好。然而，夫妻倆不斷為了瑣碎事情爭吵，也讓觀眾非常擔心。