她日花45元「15年買下3間千萬豪宅」！　34歲退休當富婆…節儉原因暖哭90萬人

記者田暐瑋／綜合報導

現代人一天的生活費起碼要100元起跳，但日本有個女孩16年來每天平均只花153日幣（約45元台幣），被封為是「日本最省女孩」。女孩名字叫做「咲」，18歲就立下志願，要在34歲以前買3棟房退休，如今真的達成目標，而她這麼辛苦省吃儉用的原因，其實有著滿滿洋蔥，在微博感動90萬人。

「咲」18歲就許下願望，要在34歲以前買下3棟房子，她的省錢秘訣就是從不買新衣服，都拿別人不穿的，家具也全是撿來的，就這樣把每天的伙食花費控制在153日幣（約45元台幣）以內，晚餐只吃9元份量的烏龍麵，就這樣果然存到了第1間房子，價格約1000萬日幣（約300萬元台幣）。

▲日本最省女孩。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）



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雖然已經比同齡的年輕人還早達到目標，但咲不因此滿足，繼續省吃儉用，29歲那年買下第2間價值1800萬日幣（約539萬元台幣）的房子，而到了34歲，她再買了第3間房子，價值約2700萬日幣（約808萬元台幣），且過著小富婆般的退休生活。

現在的咲當起包租婆，靠著每月收取的30萬日幣房租（約9萬元台幣）過生活，其中一間房則是裝潢成貓咪咖啡廳，實現了一直以來想要救助流浪貓的夢想，雖然店裡生意並不算很好，但她依舊做得很開心，堅定表示：「把精力和金錢存下來，用在喜愛的事情上，這才是對自己的人生負責。」

▲日本最省女孩。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）