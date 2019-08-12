ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《RUN新聞》不正經三對三鬥牛賽！范少勳、朱軒洋挑戰鬼隊友！

娛樂中心／綜合報導

《星光雲！RUN新聞》本周熱血電影《下半場》來挑戰「不正經三對三鬥牛賽」！電影派出演員范少勳、朱軒洋及陳柏文來和小鬼PK！究竟最終誰會獲勝呢？喜歡他們的網友記得鎖定8月12日下午六點的「ETtoday星光雲」粉絲團&APP幫他們加油哦！

▲▼《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《下半場》以高中籃球聯賽（HBL）為背景，由全台嚴選出25位兼具球技、身材及顏值的小鮮肉演出高中籃球員，由影壇新人范少勳、朱軒洋飾演的親兄弟，從相依為命、最有默契的隊友，因為夢想分道揚鑣，成為籃球場上的對手。8月12日下午六點，電影演員范少勳、朱軒洋及陳柏文將光臨《星光雲！RUN新聞》和小鬼PK不正經三對三鬥牛賽，而製作單位也因應鬼月，特別派出鬼隊友－無尊和EASON來支援小鬼！網友支持哪一隊呢？記得準時鎖定節目幫他們加油！留言回答問題還有機會獲得《下半場》電影首映見面會門票哦！

請繼續往下閱讀...

▲▼無尊靈異節目直播「鬼入鏡」。（圖／緯來提供）

▲EASON、無尊。（圖／緯來提供）

《星光雲！RUN新聞》由小鬼、熊熊主持，節目將在8月12日下午6點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、ETtoday星光雲粉絲團還有星光雲APP同步播出，千萬不要錯過了哦！

▲▼星光雲RUN新聞

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

星光雲RUN新聞, 下半場, 黃鴻升, 熊熊, 范少勳, 朱軒洋, 陳柏文, 無尊, EASON

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元
  2. 麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲
  3. 蕾菈「上下狂晃」超兇半球掉出！　私下運動畫面曝光…網友全瘋了
  4. 想要我的寶藏嗎？網瘋上《ETtoday》搶神秘邀請函、擠進「海賊萬博會」
  5. 《RUN新聞》不正經三對三鬥牛賽！范少勳、朱軒洋挑戰鬼隊友！
  6. 「刪前任電話」吵N年！　大S提分手大忌：這樣戀商超低…網全讚翻了
  7. 愛上《德魯納》軟弱善良的具經理！呂珍九這部戲精準切換2人格
  8. 正妹大學排行榜TOP10出爐！　第一名校花級女神是《還願》鞏莉芳本尊
  9. 超越《Let It Go》！雪寶證實《冰雪奇緣2》主題曲「更洗腦」
  10. 台灣金獎陣容領銜主演《緝魔》本週強檔上映贈票了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366