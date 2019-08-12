《RUN新聞》不正經三對三鬥牛賽！范少勳、朱軒洋挑戰鬼隊友！

娛樂中心／綜合報導

《星光雲！RUN新聞》本周熱血電影《下半場》來挑戰「不正經三對三鬥牛賽」！電影派出演員范少勳、朱軒洋及陳柏文來和小鬼PK！究竟最終誰會獲勝呢？喜歡他們的網友記得鎖定8月12日下午六點的「ETtoday星光雲」粉絲團&APP幫他們加油哦！

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《下半場》以高中籃球聯賽（HBL）為背景，由全台嚴選出25位兼具球技、身材及顏值的小鮮肉演出高中籃球員，由影壇新人范少勳、朱軒洋飾演的親兄弟，從相依為命、最有默契的隊友，因為夢想分道揚鑣，成為籃球場上的對手。8月12日下午六點，電影演員范少勳、朱軒洋及陳柏文將光臨《星光雲！RUN新聞》和小鬼PK不正經三對三鬥牛賽，而製作單位也因應鬼月，特別派出鬼隊友－無尊和EASON來支援小鬼！網友支持哪一隊呢？記得準時鎖定節目幫他們加油！留言回答問題還有機會獲得《下半場》電影首映見面會門票哦！

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▲EASON、無尊。（圖／緯來提供）

《星光雲！RUN新聞》由小鬼、熊熊主持，節目將在8月12日下午6點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、ETtoday星光雲粉絲團還有星光雲APP同步播出，千萬不要錯過了哦！