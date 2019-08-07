26歲饒舌女歌手賓士內遭瘋狂掃射16槍！6月才挺大肚宣布懷孕

記者吳孟庭／綜合報導

美國女饒舌歌手Yung Miami驚傳遭到襲擊，凌晨她開著車子離開錄音室，在等紅綠燈時突然後方傳來槍響，接著約莫16槍掃射她駕駛的賓士車，她驚慌得找東西掩護，所幸並無受傷。據了解她6月才宣布已懷有身孕，差點造成一屍兩命的慘劇，她也在IG上報平安，「我和寶貝都沒事。」

▲Yung Miami年初才剛曬入手的新車，也是槍擊案被射中的座車。（圖／翻攝自Yung Miami IG）

網路出現幾支影片，是女歌手Yung Miami正在與警方解釋案發狀況，她在邁阿密當地時間6日凌晨1點報案，告訴警方她剛從錄音室離開，坐上她紅色的賓士G-Class SUV座車，就在等紅綠燈時突然後方傳來幾聲槍響，她表示對方車子沒開燈，看不清兇手，但共向她車輛掃射了16發，第一發就打在她座車後方掛的備胎上。

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事實上，26歲的她在6月才宣布懷上第二胎，雖然沒有告知胎兒幾周，但肚皮明顯撐大，有報導指出應該已經7個月。懷有身孕卻遇上恐怖攻擊，她在IG上報平安，「謝謝大家的同理、祈禱與安慰，我與寶貝夏天（Summer，胎兒小名）完全沒事。」

▲Yung Miami目前懷有身孕。（圖／翻攝自Yung Miami IG）

Yung Miami是雙人團體City Girls的成員，今年才與Cardi B合作過歌曲《Twerk》，MV在YouTube上點閱高達1億次，也曾出現在德瑞克（Drake）2億點閱的夯曲《In My Feelings》MV裡。

此次槍擊事件明顯是恐嚇，事實上Yung Miami不久前才捲入饒舌歌手前男友Kodak Black的紛爭，目前因被指控強暴而入獄的Kodak Black，日前在獄中用free Style方式唱出歌詞，「我向Yung Miami求婚，但她卻懷了808的孩子，我要是看到她，我要狂毆那婊子的肚子。（I bought Yung Miami a ring, she bought an 808 baby. When I see her, I’ma hit that b-tch in her stomach.）」808則是一位音樂製作人Southside，被認為可能是孩子的爸。

▼Yung Miami與Cardi B剛推出點閱破億單曲。（影片來源：YouTube City Girls）