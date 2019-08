26歲饒舌女歌手賓士內遭瘋狂掃射16槍！6月才挺大肚宣布懷孕

記者吳孟庭/綜合報導

美國女饒舌歌手Yung Miami驚傳遭到襲擊,凌晨她開著車子離開錄音室,在等紅綠燈時突然後方傳來槍響,接著約莫16槍掃射她駕駛的賓士車,她驚慌得找東西掩護,所幸並無受傷。據了解她6月才宣布已懷有身孕,差點造成一屍兩命的慘劇,她也在IG上報平安,「我和寶貝都沒事。」

▲Yung Miami年初才剛曬入手的新車,也是槍擊案被射中的座車。(圖/翻攝自Yung Miami IG)

網路出現幾支影片,是女歌手Yung Miami正在與警方解釋案發狀況,她在邁阿密當地時間6日凌晨1點報案,告訴警方她剛從錄音室離開,坐上她紅色的賓士G-Class SUV座車,就在等紅綠燈時突然後方傳來幾聲槍響,她表示對方車子沒開燈,看不清兇手,但共向她車輛掃射了16發,第一發就打在她座車後方掛的備胎上。

事實上,26歲的她在6月才宣布懷上第二胎,雖然沒有告知胎兒幾周,但肚皮明顯撐大,有報導指出應該已經7個月。懷有身孕卻遇上恐怖攻擊,她在IG上報平安,「謝謝大家的同理、祈禱與安慰,我與寶貝夏天(Summer,胎兒小名)完全沒事。」

▲Yung Miami目前懷有身孕。(圖/翻攝自Yung Miami IG)

Yung Miami是雙人團體City Girls的成員,今年才與Cardi B合作過歌曲《Twerk》,MV在YouTube上點閱高達1億次,也曾出現在德瑞克(Drake)2億點閱的夯曲《In My Feelings》MV裡。

此次槍擊事件明顯是恐嚇,事實上Yung Miami不久前才捲入饒舌歌手前男友Kodak Black的紛爭,目前因被指控強暴而入獄的Kodak Black,日前在獄中用free Style方式唱出歌詞,「我向Yung Miami求婚,但她卻懷了808的孩子,我要是看到她,我要狂毆那婊子的肚子。(I bought Yung Miami a ring, she bought an 808 baby. When I see her, I’ma hit that b-tch in her stomach.)」808則是一位音樂製作人Southside,被認為可能是孩子的爸。

▼Yung Miami與Cardi B剛推出點閱破億單曲。(影片來源:YouTube City Girls)