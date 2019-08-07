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美魔女那邊爛成「發霉起司」！　脫皮冒詭異3顏色…醫輕壓流出湯：好心疼

記者田暐瑋／綜合報導

夏天天氣悶熱，私密處也更加容易感染！一個45歲的美魔女小便時疼痛，害羞到醫院就診，醫生脫掉她褲子一看，私密處竟然呈現紅、黑、灰3種顏色，輕輕一壓還會流湯，甚至還有「起司狀」的異物流出，「妹妹」整個嚴重潰爛，引發敗血症，差點丟了一條命。

急診科醫師田知學在《醫師好辣》分享個案，這位45歲的美魔女私密處疼痛不堪，醫師看了才發現被內褲包覆的部位全都脫皮，且呈現紅、黑、灰3種顏色混雜，更看到有衛生紙殘留的屑屑，看得出這個病患其實很在意私密處感染問題想把膿水擦掉。

▲美魔女妹妹爛掉。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲美魔女妹妹爛掉。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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不只如此，田知學輕輕一壓對方的私密處，竟然還潰爛流湯，以及「起司狀」的東西，美魔女才害羞表示，因為害怕面對病情，拖到現在才來看醫生。因為狀況嚴重，田知學先安排病患住院，沒想到對方還有糖尿病病史，加上私密處感染引發敗血症，緊急被轉進加護病房治療。

抽血檢查後，美魔女的白血球指數果然飆高，腎功能也嚴重受損，施打抗生素救命，最後因為陰道潰瀾嚴重，只得進行「筋膜切開術」，受了一連串的苦，讓田知學看了相當心疼。

▲一名空姐因生活作息不正常，加上愛吃甜食，下體長出如「白色起司蛋糕」的物體。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

▲生活作息不正常，加上愛吃甜食，下體長出如「白色起司蛋糕」的物體。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

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