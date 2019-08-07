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嚴淑明強勢回歸...出征美國影集！　宣告「話題女王」換妞妞當！

記者蔡琛儀／台北報導

女團Super7前隊長妞妞，單飛推出新歌《壞女孩》，日前與「話題女王」嚴淑明相聚暢談，嚴淑明淡出台灣演藝圈9年，也推出新歌再度回歸，還要到紐約參加3部電視劇試鏡，再去法國拍專輯照。

▲▼ 妞妞,嚴淑明。（圖／iBT咖啡提供）

▲▼ 妞妞和嚴淑明相見歡。（圖／iBT咖啡提供）

▲▼ 妞妞,嚴淑明。（圖／iBT咖啡提供）

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嚴淑明曾有歌曲《不要說我壞》，妞妞的新歌名稱則是《壞女孩》，嚴淑明說表示聽得頗有感觸，表示從不在意別人的評價，忠於自己最重要，妞妞也曾被網友批靠胸前兩粒出道，她直接回對方：「感謝問候我的身體！」也曾被同行勸修改一下性感的造型，妞妞霸氣反回：「我沒有妨礙到誰吧，請尊重每個人！」

嚴淑明也坦言過往好強，人前歡笑，回到家看到自己的負面新聞，仍會大哭一場，哭完後再打起精神重新面對，「對比許多藝人都閃躲不看自己的負面新聞，我覺得自己很勇敢了，我也不會去遮掩問題，直接回答！」而對於妞妞的直率個性，嚴淑明笑說很開心話題女王有世代傳承了，「做自己不分世代，我給妞妞打氣！」

▲▼ 妞妞,嚴淑明。（圖／iBT咖啡提供）

▲▼ 嚴淑明相當開心妞妞可以傳承「話題女王」封號。（圖／iBT咖啡提供）

▲▼ 妞妞,嚴淑明。（圖／iBT咖啡提供）

隨著妞妞單飛復出，日前網路竟有不肖業者盜用當年Super7女團的宣傳照，打著該團招牌造型長靴進行販售，十分熱銷，讓不少粉絲留言以為Super7女團又要再度合體了，妞妞則澄清：「被盜用的是過往的宣傳照，我真是又氣又安慰，再次的感謝大家還記得我們！」

▲▼ 妞妞,嚴淑明。（圖／翻攝網路）

▲Super 7照片遭盜用。（圖／翻攝網路）

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