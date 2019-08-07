凱渥三帥爸組寵兒團「孩子第一」　七夕情人節不怕太座生氣

記者林奕如／台北報導



今年七夕情人節和父親節接力過，凱渥型男爸爸團代表：李銘順、鍾承翰及莊凱勛，對情人節沒特別表示，因為重心全在孩子身上，不怕太座不開心。提到父親節的願望，不約而同希望能一家三口一同吃飯，開開心心一起度過就很滿足。

▲李銘順和范文芳育有一兒Zed。（圖／凱渥提供）

人在新加坡的李銘順，帶著招牌的爽朗笑聲表示，他們一家天天都在過父親節、情人節，難得碰上特殊節日，他們還是會好好吃一頓大餐慶祝，不過李銘順更希望可以每一天都陪伴小孩、老婆，那種時刻比起過節還要快樂，從兒子Zed出生至今，從不會說父親節快樂，到現在兒子大概能理解什麼是父親節，每一年看著Zed的成長都給他很大感動，他滿足笑說：「陪著Zed長大就是他最好的父親節禮物。」

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▲鍾承翰帶兒子翰寶散步。（圖／凱渥提供）

《最佳利益》剛風光下檔的鍾承翰，也選擇簡單吃頓飯，度過最有暖度的幸福節目，但他無事時便試著教兒子翰寶清楚的說出「父親節快樂」，經過多次發音指導，翰寶依然是說出一連串含糊不清的回應，也讓鍾承翰哭笑不得，看來只能等到明年父親節才能聽到來自翰寶的祝福。

▲莊凱勛帶兒子去淡水。（圖／凱渥提供）

正忙於電影《緝魔》宣傳的莊凱勛，今年第二次以爸爸的身分度過父親節。提到自己印象最深刻的父親節，莊凱勛想起過去當兵時，幾十年都不曾開過車的父親為了他第一次懇親會，在天還沒亮的時候便起床，獨自載著母親準備好的食物從台北開車到嘉義的新訓中心，等到懇親結束後，父親再獨自一人吃力開車回台北，回想起當時車子開離營區時爸爸的背影，莊凱勛到現在都還記在腦子裡。

▲莊凱勛和父親合照。（圖／凱渥提供）

對於情人節，成了爸爸後的三人反而沒有太大想法，莊凱勛想到過去國、高中時曾被告白過，在抽屜裡發現愛慕者送的絨毛玩偶，可惜當時不識趣的他，因為口渴想買販賣機的汽水，把娃娃以30元的價格賣給同學，現在想起來覺得自己真的是傷透了別人的心。

大學時莊凱勛也收過一整年的火腿蛋早餐，不明所以的他還開玩笑說都沒換過別的口味，事後知道是學弟告白的舉動，莊凱勛覺得不好意思，也只能以「你很勇敢」拒絕了對方，他誠實說自己真的不太接收到旁人對他釋出的好感，所以跟他都要直球對決，不然他真的會完全摸不著頭緒。