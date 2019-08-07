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《如懿傳》舒妃陳昊宇改愛世子　《九州》古裝美炸誘惑劉昊然

記者林奕如／台北報導

陳昊宇在《如懿傳》飾演舒妃深愛乾隆皇帝，新戲《九州縹緲錄》改愛飾演世子呂歸塵的劉昊然，一樣也是相當癡情，先是對他說，「我是被派來照顧世子的人」，護送世子任務圓滿，揭露自己是公主身份，「我的寢殿就在旁，世子若想找人說話，還請隨時移步。」網虧：「這個溫柔公主真的是好誘惑啊！」

▲《如懿傳》舒妃陳昊宇《九州》改愛劉昊然。（圖／WeTV提供）

▲陳昊宇《九州縹緲錄》飾演小舟公主。（圖／WeTV提供）

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陳昊宇在《九州》飾演小舟公主，能言善辯，面對滿座的諸侯代表們沒在怕，被封是少女政治家，網友誇她是諸葛亮上身。劇中她癡愛劉昊然，但劉昊然心卻在宋祖兒身上，有一派「塵舟CP」網友力挺她與劉昊然配對，甚至搬出了「染色體理論」，直說，「智商基因主要在X染色體上，生男孩智商主要是遺傳母親，若生女孩，父母智商各一半，為了國家的將來請小舟和世子結婚吧。」

▲劉昊然、宋祖兒主演的古裝奇幻劇WeTV《九州縹緲錄》開播。（圖／WeTV提供）

▲劉昊然飾演世子 。（圖／WeTV提供）

有趣的是，網友發現陳昊宇竟然撞臉肖戰，肖戰演出《陳情令》爆紅，兩人眼睛都大大的，還說在看《九州》時就好像在看肖戰穿女裝，直呼兩人應該去演兄妹。也有網友說，肖戰笑起來神韻像郭碧婷，甚至有「肖碧婷」的外號，瘋狂P各種兩人神似的圖片，意外引發網友熱議。該劇在WeTV熱播中。

▲《如懿傳》舒妃陳昊宇《九州》改愛劉昊然。（圖／WeTV提供）

▲陳昊宇劇中角色一樣癡情。（圖／WeTV提供）

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劉昊然, 宋祖兒, 九州縹緲錄, 陳若軒, 九州, 縹緲錄, 陳昊宇, 舒妃, 如懿傳

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