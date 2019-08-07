信作客那那大師被逼瘋！　「角色扮演」傳授歌唱技巧

▲信作客那那大師節目被逼瘋。（圖／小鋼砲娛樂提供）

記者關韶文／台北報寶

信推出新專輯《煉金術》，除了挑戰新曲風突破成了搖滾情獸，這回更獻出許多網路節目初體驗，他來到那那大師的「那那大歌廳」作客，自嘲是「人生新體驗」，這位硬派男人遇上人來瘋那那險些招架不了，一度笑場無法自止，開場時那那精心打扮成鐵肺公主「戴愛玲」，全場笑翻！

那那大師整場下來忙翻天，接著喬裝「徐老師」模式起駕，帶領著信一起跳起來，兩人邊唱邊跳《管他什麼音樂》，只見那那陶醉其中，高達191公分的信拋開包袱，手腳併用地完成每個舞步；而眾所期盼的飆高音橋段，以新歌《為你著魔》高亢旋律PK，信坐在椅子輕輕鬆鬆就完成演唱，對比那那幾乎用盡全力、扯開喉嚨嘶吼，簡直快把現場「燒起來」！

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信貼心傳授祕兩點訣：「下腹部再用力一點、喉嚨再放鬆一點就可以了，往下沉用你的肌肉慢慢推」。兩人交流彼此欣賞的藝人，信稱讚天后張惠妹歌聲好、做人大方，現場更直接清唱《原來你什麼都不要》讓粉絲大飽耳福。



談到對於自己在樂壇的變與不變，信有感而發：「希望給大家聽一點不一樣的感覺，畢竟出道那麼多年，大家對我的印象很深刻，在既有的風格裡面，大家可以聽聽不同層面的我，在這張專輯跟很多喜歡的音樂人合作，在過程中我們都沒有給對方設限。」

更坦言，做自己以前做不到的事，以前那樣的唱法對我而言駕輕就熟，帶給觀眾一個新的聽覺感覺，是一個很需要努力做好的事，接著反問那那若調整風格而不受觀眾青睞怎麼辦？那那豁達表示：「我真的還是會去做，沒做什麼都沒有，一定要做！至少要對得起自己，我不覺得沒有成績就代表沒有收穫。每條路走過去一定都會有收穫，只是可能不是成績而已，可能是別的東西！」