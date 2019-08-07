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8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體NU’EST透過節目《PRODUCE 101》重新翻紅，人氣高漲。5位成員珍惜得來不易的人氣，不僅寵愛歌迷，待人處事也相當親切。日前，成員Aron結束演唱會行程準備搭機返韓，卻在飛機上遇到一名8歲孩童發高燒、腹痛的危急狀況，機上雖有外國醫生，卻聽不懂韓文，他見狀跳出來幫忙翻譯，救了該名小孩一命，善良事蹟很快就曝光了。

▲▼8歲孩童高燒腹痛⋯飛機迫降！　幫翻英文的人竟是「大咖韓團」（圖／翻攝自IG、記者徐文彬攝）

▲Aron上個月結束行程返韓，機上遇到一名8歲孩童高燒腹痛的緊急狀況。（圖／翻攝自IG）

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據韓媒報導，Aron上個月8日結束「KCON New York 2019」演唱會行程後，搭乘OZ7221班機準備回韓國，怎料，飛機起飛1個半小時後，突然有一名8歲孩童出現發高燒、腹痛的症狀，機上雖有一名外國醫生緊急上前診療，無奈他根本聽不懂韓文，小孩媽媽因為過於慌張也說不出英文，所幸Aron及時發現狀況，身為美籍韓裔的他，立刻跳出來幫忙翻譯，告訴醫生小孩詳細的症狀。

▲▼郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者范綱儀攝）

▲飛機最後迫降在安克雷奇機場。（圖／示意圖，記者范綱儀攝）

在Aron的幫助下，機長向470名乘客取得同意，緊急迫降於安克雷奇機場，小孩被送往附近醫院，結束這場驚魂記。而小孩的父母後來送來一封孩子親手寫的信，表達誠摯謝意「謝謝救了我的命」。Aron的天使事蹟馬上傳開，所屬經紀公司及航空公司也證實他確實有幫忙翻譯。

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