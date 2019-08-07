艾怡良被爆接軌「新男友」　經紀人明確回應兩人關係！

記者關韶文／台北報導

歌手艾怡良日前在金曲獎後，曾帶著義大利籍男友「老李」與父母一起出席慶功宴，當時外界還以為兩人好事將近，結果在7月底公開分手消息，她稱雙方對於結婚沒有共識，7日被爆出「無縫接軌新男友」，經紀人也做出回應。

▲艾怡良剛和前男友宣布分手。（圖／記者李毓康攝）

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據《時報周刊》報導，艾怡良在7月29日宣布分手的前5天，獨自一人到小巨蛋觀賞《獅子王》，大約在10點47分返家，1個小時後又出門，此時出現一名有著藍眼珠的外籍男性，身材高大、精壯。

隔天中午艾怡良和男眼珠男子再度現身，男方一手牽著狗一手提著購物袋，兩人一同出門、返家，狀態疑似同居中，晚間9點多，兩人到火鍋店用餐，席間有說有笑，她吃到一半更挪動座位，從原本面對面坐，最後直接變成擠到同一邊，聊著聊著又把頭靠在男方肩上，十足小鳥依人的模樣。

▲艾怡良被爆無縫接軌。（圖／翻攝自《時報周刊》）

《ETtoday星光雲》記者致電求證經紀人，經紀人則回應，「據我了解這兩件事沒有到『無縫接軌』這麼嚴重的字眼啦，我想她個性本來就比較洋派也大方，對感情這種事不是遮遮掩掩的態度，有人追應該是好事吧。對方確實是這陣子剛認識但比較親近的朋友，是透過朋友介紹的，可能身邊的朋友也比她心急。接下來的事情我覺得給艾怡良一些空間吧！站在我們的立場不會去影響這件事的發生和進行，生活與創作本應是並行的美好，請大家高抬貴手。」