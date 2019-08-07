《小美好》林靜曉爆「交往李汶翰」　網狂刷「百年好合早生貴子」真相曝光

記者李玟儀／綜合報導

大陸偶像劇《致我們單純的小美好》播出後捧紅了主角沈月、胡一天，而飾演沈月好姊妹「林靜曉」的王梓薇也因為劇中人物性格直爽，受到廣大觀眾喜愛。近日王梓薇被爆戀愛中，網友稱對象是通過選秀節目《青春有你》出道團體「UNINE」的隊長李汶翰。

▲《小美好》王梓薇、UNINE李汶翰爆戀愛。（圖／翻攝自微博／王梓薇、李汶翰）

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李汶翰和王梓薇不是第一次傳緋聞了，他在成為「UNINE」團員之前，和王一博等人同屬中韓團體UNIQ的一員，經紀公司隸屬於樂華娛樂，前段時間樂華娛樂舉行10周年年會，傳出他帶著女方出席，不過傳言未獲證實。

近日正值七夕情人節，微博話題突然出現「李汶翰王梓薇百年好合早生貴子」，引起粉絲討論，懷疑兩人是否要趁著節日公開戀情，不過王梓薇直接否認傳言：「第二次了，請別再帶我了，本人單身，謝謝大家。」明確澄清緋聞關係。

▲王梓薇否認，網友道歉。（圖／翻攝自微博／王梓薇）

據悉這次的紛擾疑似是李汶翰的粉絲與其他藝人的粉絲互相槓上，牽扯到無辜的王梓薇，對方粉絲在微博發文帶話題「李汶翰王梓薇百年好合早生貴子」，想藉此打擊李汶翰的歌迷，飽受困擾的王梓薇因此跳出來澄清，而李汶翰的粉絲則紛紛留言道歉：「抱歉扯到了小姐姐。」不過也有另一方粉絲稱，這個話題詞條是李汶翰粉絲過去建立的，後來才被不懂事的粉絲使用，雙方各說各話。