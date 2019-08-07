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醫術高超卻有殺人前科！《天才醫生車耀漢》好看的理由

臺灣歐妮哈韓誌 臺灣歐妮

臺灣的歐妮迷上韓國的韓國⇋台灣大小事

文／臺灣歐妮

我對醫療劇興趣缺缺，但因為是《海德、哲基爾與我》的作家作品，原本要放棄這部戲的，但又因為池晟，因為大家都推薦，所以決定給他個機會。

▲天才醫生車耀漢,池晟。（圖／愛奇藝台灣站提供）

看到不少人對《天才醫生車耀漢（又譯為醫生車耀漢）》這部戲的評價都是「好看」，但我一直沒有看到具體好看的原因，當看了兩集，我給他的評價也是「好看」，但我卻說不出好看的理由，可能是因為池晟？可是前兩集他可以說不費力的就能輕鬆駕馭這個角色，也可能是劇情很順，就是順，但很奇怪的，雖然很順，但我對車耀漢這個角色為何那麼神一點也沒有太多的好奇，可是我還是往下看了，到了三、四集我才開始看到這部戲的魅力。

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▲天才醫生車耀漢,池晟。（圖／愛奇藝台灣站提供）

「他不是奪去病患人生的醫生，
也不是延長生命的醫生，
而是讓病人能自己活下去的醫生。」

這是在劇中病人給車耀漢這個人的定義，在看的過程，我也在思考著，如果我遇到這樣一個愛管閒事（不是），很對自己的工作充滿熱忱，但卻有殺人前科的醫生，我對他是否感到信任？對於車耀漢殺人的原因，以為會慢慢的揭開其中的原因，沒想到第四集就有了解釋，然後又很快速的，進入女主角李世榮背後的故事，如此快速進展的劇情，也不免對之後的劇情發展感到擔心。

▲天才醫生車耀漢,池晟,李世榮。（圖／愛奇藝台灣站提供）

另一方面又覺得人物劇情似乎和《浪漫醫師金師傅》有那麼一些些相似，不過到第四集李奎炯角色還沒正式登場，或許等李奎炯出線後，又有另一波吸引人的劇情，個人只希望這部戲不要太愛情戲的走向，把重點放在醫師的故事，才不會又流於一般愛情了～

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

本文出自外稿作家：臺灣歐妮，看更多臺灣歐妮專欄文章

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關鍵字

天才醫生車耀漢, 池晟, 李世榮, 李奎炯, 日韓風

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