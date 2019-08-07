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周慧敏本週攻蛋嘉賓再＋1　張立昂助陣重現「等一個人咖啡」

記者蔡琛儀／台北報導

周慧敏即將在本週六於台北小巨蛋舉行「一萬天荒愛未老」出道30周年演唱會，繼上週公布嘉賓是曾和她合唱經典歌曲《流言》的林隆璇後，今天再度公布第二位嘉賓，是合演過《等一個人咖啡》的無緣男友張立昂！

▲▼ 張立昂、周慧敏。（圖／索尼音樂、寬宏藝術、福茂唱片提供）

▲張立昂將擔任周慧敏演唱會第二位嘉賓。（圖／索尼音樂、寬宏藝術、福茂唱片提供）

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由於周慧敏演出曲目加入許多國語歌，粉絲頻頻關心是否演唱《等一個人咖啡》的主題曲《咖啡在等一個人》，因此周慧敏悄悄邀請當時在電影中飾演她男朋友的張立昂擔任演唱會嘉賓，兩人要在台北小巨蛋的舞台上再續前緣，一起合唱，給所有喜歡這部電影的粉絲大驚喜。而張立昂當時以新人之姿參與演出，之後戲約不斷，還在去年推出首張創作EP，接到女神邀請，他激動興奮又緊張，直說：「很榮幸能再次跟女神合作！」

而周慧敏上個月底在香港彩排時，不巧遇上韋帕颱風，影響到彩排行程，好不容易協調好彩排時間，沒想到要來台開唱前夕，竟又遇上中颱利奇馬將襲台，連撞兩個颱風讓團隊行程大亂，周慧敏非常擔心讓粉絲失望，於是主動協調相關事宜，為確保能如期來台彩排、演出，主辦單位也早早嚴陣以待，除了持續關心颱風動態，還緊急安排周慧敏和近70人的樂手、舞者等演出團隊以及所有相關道具、器材、機關全部提前一天，趕在今天先抵台。

▲▼ 周慧敏。（圖／寬宏藝術、福茂唱片提供）

▲▼ 周慧敏演唱會期間連撞兩個颱風，讓她相當擔心。（圖／寬宏藝術、福茂唱片提供）

▲▼ 周慧敏。（圖／寬宏藝術、福茂唱片提供）

她最近除了練唱，還要練說話，笑說：「我這次一定要用國語好好跟這麼久不見的粉絲多講話，希望大家都聽得懂我在說什麼，如果真的我沒有講好變成廣東國語，大家聽不懂的話，到時候一定要在台下大聲的告訴我啊，並多多包容我的國語！」展現她對台灣粉絲濃濃的誠意。演唱會門票詳洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。

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周慧敏, 張立昂, 林隆璇, 等一個人咖啡

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