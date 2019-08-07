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鄭爽狂放冷箭！小S「假少女心機重」　她拍賣張恆送的外套...原因笑翻

記者林彥君／台北報導

蔡康永與徐熙娣（小S）主持陸綜《花花萬物2》，「康熙」再次合體主持，鄭爽為首期嘉賓，鄭爽說自己已經28歲了，不該稱作小年齡，小S緊接著問覺得幾歲該退出演藝圈？鄭爽回：「演員和主持人不一樣。」讓蔡康永秒懂回，「演員要年輕，但主持人可以非常老！」

▲▼ 鄭爽。（圖／friDay影音提供）

▲鄭爽上小S的節目。（圖／friDay影音提供）

蔡康永提醒小S要有心理建設一點，因節目邀請嘉賓都正處於青春年華，惹得小S又氣又笑，放話以後要過濾名單，更對鄭爽說：「你到底要射多少冷箭才高興，我現在完全認清你了，你就是一個假少女，其實心機非常重！」
 
而鄭爽在節目中透露若在網路上被黑，自己會訴諸於法律來保護自己，小S問會告那些人嗎？鄭爽透露自己會記仇，讓小S心裡一驚，才在節目中頻頻吐槽鄭爽智商不高、男友品味有問題，接連觸犯鄭爽的禁忌，認真問自己在錄影結束後會不會收到存證信函？鄭爽揚言說：「不知道。」

▲▼ 鄭爽。（圖／friDay影音提供）

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▲鄭爽拍賣外套。（圖／friDay影音提供）
 
鄭爽在 《花花萬物2》將男友張恆送的羽絨外套作為節目拍賣的二手商品，透露自己穿起來很像鋼鐵人。而她媽媽首次與她一起同框錄製綜藝，爽媽面對小S和蔡康永追問，首次公開評價女兒男友：「挺順眼的」，又說尊重女兒的想法，「可以讓她幸福快樂就是最好的類型。」節目每周三在friDay影音上午12點播出。

▲▼ 鄭爽。（圖／friDay影音提供）

▲鄭爽和媽媽。（圖／friDay影音提供）

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關鍵字

鄭爽, 蔡康永, 徐熙娣, 小S

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