記者洪文／台北報導

導演趙德胤、吳可熙合作多年，如今遭到周刊爆料女方到導演家過夜長達11小時，被懷疑兩人私下交往。導演趙德胤向《ETtoday》獨家回應，兩人從未交往，並稱當天晚上不只是吳可熙，還有2個人在自家（實際上，該處同時也是岸上影像工作室）聚會，並說明女主角一直找她的真正原因。

▲導演趙德胤、吳可熙一起宣傳《灼人秘密》。（圖／岸上影像提供）



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導演趙德胤透露，那天剛好是《灼人秘密》跑宣傳最後一天，與吳可熙、宋芸樺、夏于喬在東區的餐廳聚餐慶功，晚上回到家裡的算是岸上影像的慶功宴，「不只有吳可熙，還有林聖文（岸上影像負責人）、緬甸阿榮，他們在吳可熙前、後進出怎麼沒去拍？」

吳可熙是合作多年的演員，趙德胤強調「從來沒有交往」，睡在一起也不會發生什麼事。對於外界質疑一直找女方擔任女主角，他無奈坦言：「我以前拍片只有王興洪，第一部男主角拍到一半跑掉，從來不敢想過女生的角色，更別說要找到一個會演戲又願意去緬甸的女生演出。」

▲吳可熙、趙德胤走上第72屆坎城影展開幕紅毯。（圖／岸上影像提供）



第二部片《窮人。榴槤。麻藥。偷渡客》在泰、緬偷拍取景，趙德胤透露：「我完全找不到其他的女演員，很多人那時不願意理我的，就連小模都不回訊息，吳可熙敢跟我去，不用支付任何片酬，我才加入了女生的角色，影展獲利之後才有分潤。其實是她的加入，我的創作才有更多可能性。」

後來女方又赴緬甸拍攝《冰毒》，認識導演的家人，「她已經在那個狀態了，《再見瓦城》不找她找誰呢？」他坦言：「前面是不得不，而且她為了《再見瓦城》主動去緬甸訓練，即使生病又堅持拍下去，這麼專業的人，我難道不給她機會嗎？」

▲吳可熙、王興洪赴緬甸拍攝《冰毒》。（圖／前景提供）



直到拍攝《灼人秘密》，趙德胤原本不打算找吳可熙擔任女主角。他在收到劇本之後明白告訴對方：「如果要拍，我想嘗試用別的女演員擔任女主角。」直到試鏡結束，劇組討論之下認為劇本很多內容是吳可熙親身經歷的心理投射，其他女演員很難在短時間內投入角色，因此才選擇由她演出。

趙德胤認為偷拍內容屬於「私人情感」，沒有把事實的全貌客觀報導出來，更不應該用「潛規則」的標題影射，對女生有不好的影響。他強調，未來不會避嫌繼續使用吳可熙，「如果有適合的角色，我100％還是用她，如果她遭到封殺，我1000％會用她，我就是這種導演。」