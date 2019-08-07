Wanna One守約重聚！　朴志訓、金在奐要求「空下行程」⋯歌迷淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團Wanna One於8月7日正式出道，他們雖在1月結束官方活動，但11位成員私下有約定，每逢出道日8月7日，他們便會聚在一起慶祝，今日便有韓媒爆料，Wanna One預計在7日重聚，官方隨後也證實確有此事，令歌迷淚崩直呼「祝賀Wanna One 2週年」。

▲Wanna One出道日重聚。（圖／翻攝自IG）



請繼續往下閱讀...

▲Wanna One活動僅維持512天結束。（圖／翻攝自IG）



Wanna One成員賴冠霖過去曾在節目上透露，11人約好每到8月7日就要聚集在一起，慶祝團體的出道日，飯錢則是由賺最多的人負責，如果毀約的話，就會從演藝圈引退，這段言論格外引起關注。今日恰好是團體出道2週年，一早就有韓媒爆料，他們確定在7日聚會，官方隨後也證實「Wanna One今日確實會有聚會，但這是個人行程，無法得知場所與時間。」

▲據相關人士爆料，金在奐、朴志訓等人早早就要求把當天行程空下來。（圖／翻攝自IG）



據相關人士爆料，金在奐、朴志訓等部分成員都有向經紀公司表達「把8月7日的行程空下來」，參加意願極高，有行程的人則是會視狀況出席，而隊長尹智聖已在5月14日入伍當兵，因此無法參與此次聚會。