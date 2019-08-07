阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

記者林彥君／台北報導

阿達日前爆出在金曲獎前和黃路梓茵（Lulu）分手，阿達今（7日）錄狼谷競技台《Game什麼東西》，這是他分手後首次露面，外型有些消瘦，他事前知道會被媒體追問感情，還準備咖啡招待，阿達走出化妝間看到大批媒體，他雙手合十馬上90度鞠躬：「大家辛苦了！打擾大家真是不好意思。」

▲阿達雙手合十道歉。（圖／記者林彥君攝）

阿達說和Lulu很和平的分手，強調沒有金錢糾紛，現在依然是朋友，阿達再爆出分手後在臉書寫下「敬過去的美好，造就此刻的我們，再敬此刻的我們，還能有未來的可能。」等文字，似乎有想復合意味，阿達對此表示：「未來的事情很難說，就是順其自然，現在是很好的好朋友。」

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▲阿達不斷鞠躬道歉。（圖／記者林彥君攝）

黃子佼日前在錄影前透露，他們有個「黃氏宗親會」的群組，成員有阿達和Lulu，在爆出分手後阿達和Lulu就未在發言，讓其他成員有些尷尬，不知道要打誰踢出群組，對此阿達幽默地說：「不知道耶！可能他們已經開新的了。」

阿達被問到分手時間點，他多次鞠躬道歉，「風口浪尖，真的很對不起，大家也是討生活，能說我一定說！」至於今天適逢七夕情人節，阿達被問到怎麼過，阿達苦笑說：「我跟《Game什麼東西》一起過，今天盡量錄影到凌晨。」

▲阿達和Lulu爆分手。（圖／取自阿達IG）

▲▼阿達進棚錄影。（圖／狼谷競技台）