說「嬰兒語」才會害了孩子！　Ella早熟育兒術「效果超好」…專家認證推爆

記者田暐瑋／綜合報導

Ella（陳嘉樺）2012年嫁給賴斯翔（賴解孵），婚後育有2歲兒子勁寶，勁寶個性和她一樣活潑好動，還遺傳到音樂天分，對於一般人習慣用「嬰兒語」跟孩子說話的方式，她不以為然，直言自己都是和孩子「說人話」，效果意外的好，特別的教育方式也受到網友讚爆。

Ella在大陸綜藝節目《脫口秀大會2》中，分享爸爸媽媽和自己不同的教育觀，不少父母都會用疊字或是小孩的語氣來逗弄孩子，但現代人較重視「早期教育」，即使勁寶才2歲，她也從來不說「嬰兒語」，而是「講人話」，像是平常會跟勁寶說：「我跟你說哦，媽媽昨天晚上睡得很好。」完全是大人說話的語法。

請繼續往下閱讀...

▲Ella教育兒子方式。（圖／翻攝自Ella臉書）



也因為這個教育觀念，Ella透露勁寶雖然才2歲，但的確學到了更多的詞彙單字。這種獨特的育兒理念，引起不少網友討論，「這樣教小孩真的比較成熟」、「要讓孩子懂事，就不能把小孩當小孩」、「看到有些爸媽學小孩講話感覺就好奇怪」。

事實上，曾有國外科學家研究出，嬰兒對大人假裝發出的高音音調其實耐性有限，而「嬰兒語」只適用於4至8個月大的嬰兒，9個月到1歲的寶寶則是進入單字期，但因為口腔肌肉不夠成熟，只能說出疊字音，其實寶寶能理解的詞彙比能說出的還要多出2倍，因此父母在單字期不需要刻意說疊字的嬰兒語，反而要用稍微高程度一點的方式來對話，避免讓寶寶產生語言障礙的問題。

▲Ella教育兒子方式。（圖／翻攝自Ella臉書）