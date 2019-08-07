斷開許維恩2年…KID七夕公開「情人」！　吐心聲：希望快點分手

記者劉宜庭／綜合報導

林柏昇（KID）4月宣告入伍，暫時放下工作從軍，但只要放假有空時，仍會透過社群平台和粉絲互動。近來逢遇一年一度的七夕，他也在這天應景發文，除了祝大家情人節快樂，文中也幽默提及自己目前的「情人」身分，笑說：「真希望快點分手！」

原來，林柏昇所謂的「情人」並非是真的交往對象，而是指目前當兵遇到的弟兄們，幽默笑說，「我現在的情人是我的弟兄們！真希望快點分手！不然爬完成功嶺要登上彩虹嶺了啦！」文末，他也逗趣改編《採紅菱》歌詞，「我們倆划著船兒，彩虹嶺啊彩虹嶺，得呀得郎有心，得呀得還是郎有情。」

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▲KID七夕發文。（圖／翻攝自KID的Instagram）



事實上，林柏昇2017年底與許維恩分手，結束近5年戀情。日前聽聞舊愛與馬來西亞籍師弟呂銳的戀情，他也親自發文，大方獻上祝福，「希望大家可以把焦點放在小恩的工作上面，他很努力的朝自己的夢想成真前進，他是一個很強的女生，但是什麼事情牽扯到我的話，對他很不公平，所以我是祝福他所有做的一切決定的！也請給他適當的空間跟時間，讓他好好的去享受他所選擇的。」

▲KID、許維恩曾有過一段情，雙方已在2017年分手。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲許維恩新歡是師弟呂銳。（圖／翻攝自呂銳Instagram）

如今，林柏昇為了應景，幽默發文迎七夕，也引來不少網友留言笑虧，「祝有情人終成眷屬」、「肥皂不要撿」、「哈哈哈，快點分手」，同時也有許多粉絲給予鼓勵，「沒關係，我陪你」、「人生難得單身～好好享受一下才是」，在網路上意外掀起一陣熱議。