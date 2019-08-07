陸電影局公告禁令「暫停參加」！金馬「當然遺憾」朱延平：大門沒關過

▲陸媒爆出今年大陸電影、影人不參加金馬56。（圖／金馬執委會提供）

記者林映妤／台北報導

大陸電影與影人到底來不來台參加今年金馬獎成為電影圈關注焦點，7日一早陸媒《中國電影報》透過官方微博表示，「國家電影局消息，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。」拋出消息震撼電影圈，對此電影基金會董事長導演朱延平與金馬方面都表示，「如果屬實，相當遺憾。」

第56屆金馬獎報名已於7月31日截止，預計於11月23日舉行。早在報名截止日前，便傳出許多陸片今年不打算報名，然而個別電影究竟有沒有報，由於金馬規定不公開，也只待到10月1日公布入圍名單才能揭曉。

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▲▼朱延平回應大陸電影、影人不參加金馬56新聞。（圖／翻攝自微博／中國電影報／記者季相儒攝）



沒想到，陸網今傳出消息，《中國電影報》爆出陸電影局頒布新禁令，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆金馬獎。對此，金馬執委會回覆：「如果屬實，當然遺憾。目前金馬獎已進入評審階段，各項金馬活動也會照常舉辦。」

至於電影基金會董事長朱延平也透露，「金馬獎是華語電影的重要活動，如果大陸影人這次無法來參加金馬獎當然令人遺憾，我們的大門從來沒有關閉過，希望儘快讓電影回歸電影，才是華語電影圈之福。」

由於《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎頒獎典禮一席話，引爆「陸片今年拒絕參賽」的傳言，而金雞百花獎直接辦在金馬獎頒獎典禮當天，令人聯想傳言的真實性。另外，北京日前宣布大陸47個城市禁止來台自由行，大陸影人如何來台，也成為關注焦點。

然而，第56屆金馬獎7月底截止報名時，《ETtoday星光雲》就掌握消息，陸片報名數量仍高於台片，甚至大陸紀錄片《少年問道》更是主動宣布報名金馬獎。不過，如今傳出陸明確下達「暫停大陸影片和人員參加金馬獎」的指令，是否會進而造成影響，備受外界關注。