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飯店同框林志玲…AKIRA受傷拄拐杖！　繃帶包紮腳指畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲6月閃電嫁給日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，婚後雙方陸續開工，為了工作到處飛，近來難得被網友捕捉到合體身影，被目擊一同現身飯店，格外引人注意的是，畫面中男方疑似受傷，拄著拐杖行走，腳指頭也包紮著。

▲▼林志玲結婚。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

▲林志玲6月閃電嫁給AKIRA。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

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近來，一名大陸網友開心透露，在飯店巧遇林志玲夫婦，雖然可惜表示，並未拍到女神的正面照，卻仍忍不住直呼太幸運了，「想到她和我同一酒店也是很開心。」畫面中，志玲姐姐穿著全白連身洋裝，頂著氣質長髮和AKIRA同框，雖然僅有背影入鏡，但仍散發出非凡優雅氣質。

引人注意的是，照片中，AKIRA穿著白色T恤亮相，手上卻拄著拐杖，疑似腳部受傷，腳指頭被繃帶包紮著。不過，行走過程中，他臉上依舊掛著招牌笑容，一路上有說有笑，顯見心情似乎並未因受傷影響。

▲飯店同框林志玲…AKIRA受傷拄拐杖！　繃帶包紮腳指畫面曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友飯店目擊林志玲、AKIRA合體身影。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友飯店目擊林志玲、AKIRA合體身影。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

事實上，林志玲宣布婚訊後，隨即飛往美國度蜜月，之後又為了工作到處飛，鮮少有機會與AKIRA同框。這次夫妻倆罕見被捕獲合體身影，驚喜之餘，也吸引不少粉絲再度送上祝福，希望小倆口永遠如新婚般甜蜜。

此外，7月底返台出席活動時，林志玲也曾透露新婚心情，坦言想把美好的幸福感分享給大家。被問到愛上老公哪一點？她則大方笑說，「他非常正面、積極、陽光，他也非常善良。」她表示，2人真的是這半年才交往，但突然決定結婚，「你們不覺得時間也到了嗎？就覺得，對的時間和空間的再次相遇。」

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

▲林志玲7月底出席活動曾聊及新婚心情。（圖／記者張一中攝）

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