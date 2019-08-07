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蔡依林七夕放閃阿信！　撒嬌喊「哥～」超甜…肉麻對話粉絲全瘋了

記者田暐瑋／綜合報導

阿信6日在頻道「五月天阿信」上傳第1支影片，是日前在超犀利趴演唱的《玫瑰少年》五月天版本，引來大批粉絲驚喜敲碗求他和蔡依林合體。而蔡依林在七夕這天凌晨也迅速秒回，甜蜜對阿信喊話，撒嬌語氣更是讓粉絲陷入瘋狂。

阿信一公開《玫瑰少年》五月天版本MV，蔡依林可以說是秒回應，7日凌晨在自己臉書上迅速轉發這支MV，還語帶調皮地寫道：「五月花，該合體了嗎～哥～」在七夕這天主動喊話邀約合體，雖然阿信還沒回覆，但互動還是被說超級閃！

▲蔡依林和阿信。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲蔡依林喊話阿信。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

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不少依信CP的粉絲都相當激動，紛紛留言起鬨「趕快在一起然後合唱」、「姐快叫阿信快來拍舞蹈版MV」、「Jolin約你了，別再心碎了」、「許願！孩子的爸媽合唱」、「姐都出聲了，信哥還不快表示」。

蔡依林日前PO出挽著一名西裝筆挺的外國男子的照片，對方高了她足足一顆頭，單手抱著一本書，相當斯文有型，而蔡依林挽著手臂站在一旁，戴著橘色畫家帽為整體黑色打扮增添了亮麗的色彩，她順著男子的眼光一起看向遠方，彷彿一對戀人，只是這個男子是座雕像，但卻成功騙到粉絲：「差點以為真的是你男友。」

▲蔡依林和阿信。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲蔡依林和阿信。（圖／翻攝自蔡依林、阿信臉書）

有趣的是，蔡依林寫著「你是詩人」，正是《詩人漫步》裡的歌詞，粉絲順勢在留言處接唱歌詞，唯獨一個「心碎」的表情符號特別顯眼，就是「緋聞男友」阿信留下的，果然吸引一群網友朝聖玻璃心碎的現場，變相討拍很成功！

▲蔡依林和阿信。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲粉絲反應。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

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