孫可芳爆分手《花甲》劉冠廷　「11年姊弟戀GG」爆料者挖分手證據..經紀人親回

記者李玟儀／綜合報導

演員孫可芳和男友劉冠廷從就讀台灣藝術大學戲劇系時就開始交往，至今已經愛情長跑11年，雙方先後在金鐘獎上奪獎，2018年時劉冠廷更在得獎感言中提到她，看起來感情相當穩定，不料近日卻被爆疑似分手，經紀人趕緊回應否認。

▲劉冠廷,孫可芳出席2019《台北電影獎》入圍記者會。（圖／資料照／記者張一中攝）



據《時報周刊》報導，有民眾爆料指出孫可芳和劉冠廷看似穩定交往，但長期以來，因為各自拚事業，感情已經出現變化，再加上她在新劇《靈異街11號》媒體餐敘時，對於感情現況顧左右而言他，以「大家都是好朋友」帶過，更啟人疑竇。

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除此之外，孫可芳近期的發文似乎都意有所指，像是幾天前IG發文中寫著，「一切都是道別，我往回看，再沒有表情，可也是淚流滿面。」又或者是「不管是笑著是哭著是任何表情，在我看來，一切都是道別。」字裡行間流露著傷感氛圍，因此更加引起外界好奇，是否11年的愛侶已經變成一般同事關係。

▲劉冠廷和孫可芳一向很低調，這次被傳分手，經紀人澄清是個烏龍。（圖／翻攝自孫可芳Instagram）

事實上，孫可芳和劉冠廷一直都很低調，她曾經飛到新加坡探班，雖然有拍照打卡，卻一如既往低調不放上男方照片。而劉冠廷先前被問到什麼時候打算結婚，他坦言希望多存一點錢，有個穩定的生活之後再決定下一步，由此可見雙方對於這段戀情都很小心呵護。

如今突然傳出11年姊弟戀情滅，引起不少關注，不過雙方的共同經紀人回應《ETtoday星光雲》，「沒有分手，是烏龍一場。兩人一直努力拍攝各自的戲劇作品，也希望各自的努力被看見，彼此是為對方加油鼓勵的。」