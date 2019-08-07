田馥甄陪爸游泳…深夜公開「泳裝照」！　網友一看全傻了

記者劉宜庭／綜合報導

田馥甄（Hebe）離開前公司華研後自立門戶，創辦「樂來樂好」升格執行長，近期也正在籌備第5張個人專輯，儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴，她6日深夜透露，當天久違地與父親一起游泳，在眾人的敲碗之下，相隔約2小時便公開一張「泳衣照」，畫面一出，卻讓大票網友全都看傻了眼。

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▲田馥甄常透過社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自田馥甄臉書）

田馥甄6日提前慶祝即將到來的父親節，在36度的炎夏下午，陪著爸爸一起共享久違的游泳樂趣，「在行進之間如果默契夠好，可以看見彼此一呼一吸，在水裡悠游，或在水面外大口吸氣的模樣，真像彼此啊。哈！」發文同時，她也感性表示，「光是想到自己是他生命、身體的一部份，就覺得像被溫涼柔軟的水包覆那樣安心又舒適。謝謝我親愛的爸爸給我那麼多，還親自教會我游泳，哈！」

當晚，田馥甄也陪著媽媽在陽台小酌，一抬頭看見月亮高掛在星空，「覺得月亮真美，生命待我真好。」她也忍不住寫道，「想把永恆的愛給我親愛的父母，卻永不及他們給予我的。」文末，她也不忘幽默問道，「是要放泳裝照亦或夏夜晚風的連結呢？」

不久後，田馥甄又留言寫道，「欲看泳裝照請按讚轉發直到我覺得不害臊。」面對眾人瘋狂敲碗，她笑說，「是想請問，如果我po泳裝照您們承受得了嗎？」再隔2小時，她終於再度PO文，果真曬出「泳裝照」，卻是「只有泳衣」的照片，笑說，「醬，表（意指：不要）罵我，表退讚。」

▲田馥甄PO出「泳衣照」認網友全傻眼。（圖／翻攝自田馥甄臉書）



田馥甄將「泳裝照」PO網後，立刻讓大票網友看傻，同時也引來不少粉絲留言笑虧，「果真是泳裝照」、「好幽默喔喔喔喔喔喔」、「哇，泳裝你這角度好美哦XD」、「妳好白目但還是愛妳啦」、「期待的泳装照呢」、「走過最長的路就是田馥甄的套路」，意外掀起一陣熱烈討論。