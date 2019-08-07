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艾怡良爆「無縫接軌新洋男」　宣布分手前5天被目擊「騎樓下屁屁調情」

記者李玟儀／綜合報導

歌手艾怡良日前在金曲獎後，曾帶著義大利籍男友「老李」與父母一起出席慶功宴，當時外界還以為兩人好事將近，結果在7月底公開分手消息，她稱雙方對於結婚沒有共識，戀情黯然畫下句點。只是7日卻被爆，她早在宣布分手的5天前，就被目擊和另一名外籍男性約會，疑似無縫接軌。

艾怡良分手。（圖／翻攝自艾怡良臉書）

▲艾怡良。（圖／翻攝自艾怡良臉書）

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據《時報周刊》報導，艾怡良在7月29日宣布分手的前5天，獨自一人到小巨蛋觀賞《獅子王》，大約在10點47分返家，1個小時後又出門，此時出現一名有著藍眼珠的外籍男性，身材高大、精壯。

▲艾怡良爸媽和男友一同到場慶功。（圖／記者關韶文攝）

▲艾怡良前男友「老李」曾跟著艾怡良父母出席金曲獎慶功宴。（圖／記者關韶文攝）

隔天中午艾怡良和男眼珠男子再度現身，男方一手牽著狗一手提著購物袋，兩人一同出門、返家，狀態疑似同居中，晚間9點多，兩人到火鍋店用餐，席間有說有笑，她吃到一半更挪動座位，從原本面對面坐，最後直接變成擠到同一邊，聊著聊著又把頭靠在男方肩上，十足小鳥依人的模樣。

▲▼艾怡良爆無縫接軌。（圖／翻攝自《時報周刊》）

▲艾怡良爆無縫接軌。（圖／翻攝自《時報周刊》）

大約2個小時之後艾怡良和男子離開火鍋店，在她在騎樓下抽菸時，不斷用屁屁偷襲洋男，接著又正臉埋進男方厚實的胸膛，小倆口幾番互動後才搭車回家。究竟這名有著浪漫藍眼珠的男性，是不是就是艾怡良的新歡，兩人關係是否能開花結果，一切待艾怡良揭曉。

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