都有3P！吳可熙爆「醜化楊雅喆」　《灼人秘密》影射《血觀音》3大證據

圖文／鏡週刊

吳可熙擔任編劇與主演的《灼人秘密》，讓電影圈很多人都覺得是在影射《血觀音》並醜化楊雅喆。根據看過兩部電影的圈內工作人員透露，除了相對比較明顯、2部片都有的那場3P戲、火燒船外，還有裡頭飾演導演的施名帥，他的台詞：「那場戲有5個層次。神智不清、絕望、心碎、覺醒、放手找到自由。」而「層次」2字，就是楊雅喆口頭禪之一。

翻找過去楊雅喆形容《血觀音》裡吳可熙的角色「棠寧」時，就用過「層次」一詞，吳可熙自己當年接受訪問，曾脫口：「除了角色的外在與內在完全相反，中間往往還夾了4、5層東西。」

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可見《灼人秘密》許多劇情都來自她演《血》片的過往。另有一場吳可熙情緒出不來，被打巴掌及罵髒話，也曾鬧過一波新聞。

2017年的3月底，同樣也是本刊的獨家報導，標題為〈菜鳥時被鈔票甩臉 女星成名後霸氣嗆導演〉，裡頭也寫到「現場工作人員透露兩人超不合，在片場數度發生爭執外，女方（註：吳可熙）還一度氣到當著眾人面向楊雅喆說：『我覺得你根本不會導戲！』導演和女主角水火不容的傳聞甚囂塵上。」

據悉，楊雅喆拍《血觀音》時曾向友人抱怨吳可熙都聽不太懂他的指令，部分劇組人員也有同感；也有人分析可能因吳可熙長期待在趙德胤身邊，2人習慣彼此工作模式，才會產生她跟楊雅喆間的激烈摩擦；不過楊雅喆否認傳言。



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