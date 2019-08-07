ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

都有3P！吳可熙爆「醜化楊雅喆」　《灼人秘密》影射《血觀音》3大證據

圖文／鏡週刊

吳可熙擔任編劇與主演的《灼人秘密》，讓電影圈很多人都覺得是在影射《血觀音》並醜化楊雅喆。根據看過兩部電影的圈內工作人員透露，除了相對比較明顯、2部片都有的那場3P戲、火燒船外，還有裡頭飾演導演的施名帥，他的台詞：「那場戲有5個層次。神智不清、絕望、心碎、覺醒、放手找到自由。」而「層次」2字，就是楊雅喆口頭禪之一。

翻找過去楊雅喆形容《血觀音》裡吳可熙的角色「棠寧」時，就用過「層次」一詞，吳可熙自己當年接受訪問，曾脫口：「除了角色的外在與內在完全相反，中間往往還夾了4、5層東西。」

請繼續往下閱讀...
《血觀音》中吳可熙跟傅子純有床戲，她事後接受訪問，透露之後蠻多劇組找自己拍有裸露、激情橋段的片。

可見《灼人秘密》許多劇情都來自她演《血》片的過往。另有一場吳可熙情緒出不來，被打巴掌及罵髒話，也曾鬧過一波新聞。

在《灼》片飾演導演的施名帥（圖1），連造型都很像楊雅喆（圖2）。

在《灼》片飾演導演的施名帥（圖1），連造型都很像楊雅喆（圖2）。

2017年的3月底，同樣也是本刊的獨家報導，標題為〈菜鳥時被鈔票甩臉　女星成名後霸氣嗆導演〉，裡頭也寫到「現場工作人員透露兩人超不合，在片場數度發生爭執外，女方（註：吳可熙）還一度氣到當著眾人面向楊雅喆說：『我覺得你根本不會導戲！』導演和女主角水火不容的傳聞甚囂塵上。」

其實楊雅喆在圈內頗受愛戴，代表作《女朋友。男朋友》中的桂綸鎂（中）跟他的私交就很不錯，還一起出國玩。左為張孝全，右為鳳小岳。

據悉，楊雅喆拍《血觀音》時曾向友人抱怨吳可熙都聽不太懂他的指令，部分劇組人員也有同感；也有人分析可能因吳可熙長期待在趙德胤身邊，2人習慣彼此工作模式，才會產生她跟楊雅喆間的激烈摩擦；不過楊雅喆否認傳言。


更多鏡週刊報導
【潛規則女星1】聚餐後「假再見」　女星睡進導演家過夜近11小時
【潛規則女星2】偷偷摸摸約會　她感謝導演「力排眾議」給演出機會
【潛規則女星3】疑影射醜化楊雅喆　她自編自演「踩別人成就自己」

吳亦凡戰隊選手狂跳針「彩虹弟弟」　潘瑋柏看矇 :他唱了啥?

推薦閱讀

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場

瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場

《黑澀會》冰冰隔11年變超帥！　「女版Eason」近況曝光…全場驚嘆

《黑澀會》冰冰隔11年變超帥！　「女版Eason」近況曝光…全場驚嘆

「受不了客家人」挨轟！　《玫瑰瞳鈴眼》女星緊急道歉了

「受不了客家人」挨轟！　《玫瑰瞳鈴眼》女星緊急道歉了

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

曾莞婷47歲親姊根本少女！　「超狂嫩臉」網友全看傻

曾莞婷47歲親姊根本少女！　「超狂嫩臉」網友全看傻

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

《玫瑰瞳鈴眼》林玉紫放話離婚！　認了和老公「4個月無性生活」

《玫瑰瞳鈴眼》林玉紫放話離婚！　認了和老公「4個月無性生活」

狂灑18萬「買9個A貨包」寵小薰！　鄭人碩廣州約會現金花光

狂灑18萬「買9個A貨包」寵小薰！　鄭人碩廣州約會現金花光

嚴立婷新家「夢幻更衣間」曝光！　豪華裝潢根本攝影棚…女網友全看傻

嚴立婷新家「夢幻更衣間」曝光！　豪華裝潢根本攝影棚…女網友全看傻

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

「志效爆緋聞」被她說中！　神婆驚人點出：防彈有3人偷戀愛

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

泫雅「卸掉招牌紅唇」素顏路邊被拍！網一看傻了：OMG這誰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 灼人秘密, 血觀音, 楊雅喆, 吳可熙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陸電影局驚爆下禁令！　「暫停影片、人員參加2019金馬獎」
  2. 孫可芳爆分手《花甲》劉冠廷　「11年姊弟戀GG」爆料者挖分手證據..經紀人親回
  3. 艾怡良爆「無縫接軌新洋男」　宣布分手前5天被目擊「騎樓下屁屁調情」
  4. 聽障名模王曉書低調離婚！　尪3度結婚娶印尼籍妻子
  5. 屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我
  6. 都有3P！吳可熙爆「醜化楊雅喆」　《灼人秘密》影射《血觀音》3大證據
  7. 當廣告演員遭「鈔票打臉」羞辱霸凌　吳可熙「翻身上位史」睡進導演家
  8. 狂灑18萬「買9個A貨包」寵小薰！　鄭人碩廣州約會現金花光
  9. 辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係
  10. 《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366