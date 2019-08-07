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當廣告演員遭「鈔票打臉」羞辱霸凌　吳可熙「翻身上位史」睡進導演家

圖文／鏡週刊

回顧吳可熙，她曾是控訴自己口中慘遭鈔票打臉、職場霸凌的小廣告演員，後來靠著與趙德胤的《冰毒》《再見瓦城》獲得海外盛讚，也曾在金馬獎入圍不少獎項。

▲▼【潛規則女星5】曾慘遭鈔票打臉霸凌　吳可熙成趙德胤御用女主角。（圖／鏡週刊）

由於眾所皆知，吳可熙根本已經是趙德胤的御用女主角，趙德胤有5部電影作品，其中就有4部包括《窮人。榴槤。麻藥。偷渡客》《冰毒》《再見瓦城》及最新的《灼人秘密》是吳可熙主演，加上多部短片，肉麻一點可說是繆思女神般的存在。

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2人相輔相成，互利共生，就連臉書發文風格也類似，然後攜手勇闖影壇，導演與演員的組合乍看之下，也頗有蔡明亮與李康生這對的既視感。2016年10月，本刊曾以〈受苦戲分被刪光　柯震東吃味吳可熙〉為標題，獨家披露拍攝《再見瓦城》時的內幕，內容已經暗示導演趙德胤「偏愛」吳可熙。

▲▼【潛規則女星5】曾慘遭鈔票打臉霸凌　吳可熙成趙德胤御用女主角。（圖／鏡週刊）

當時報導內容寫道，「其實不只柯震東吃醋，圈內早就有耳語…趙德胤亦可說是吳可熙的伯樂」、「吳可熙除了主演當時還是學生的趙德胤拍的短片〈一個人主義〉，後來趙德胤第一部長片《歸來的人》，吳可熙則擔任助理導演，革命情感自然濃厚」。

▲▼【潛規則女星5】曾慘遭鈔票打臉霸凌　吳可熙成趙德胤御用女主角。（圖／鏡週刊）

至於趙德胤成名之前，也被查出10年前還是楊雅喆的學生，因此他竟跟吳可熙聯手拍片逆襲，還打著#MeToo大旗，讓不少影人看了不禁感嘆、搖頭。

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吳可熙, 鏡週刊, 趙德胤

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