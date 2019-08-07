狂灑18萬「買9個A貨包」寵小薰！　鄭人碩廣州約會現金花光

圖文／鏡週刊

小薰去年9月傳出介入鄭人碩婚姻，導致男方離婚。過了一個年後，兩人愈愛愈高調，不但一起出席好友葉瑋庭婚禮，最近還被目擊在中國大陸廣州度假。而鄭人碩對小薰寵愛得不得了，特地帶她去買A貨，2個小時就噴了新台幣18萬元。

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日前有遊客目擊鄭人碩和小薰出現在廣州白雲匯廣場，2人一口氣用現金人民幣2萬多元（約新台幣9萬元）狂掃了9個A貨名牌包，因為出手闊綽，在現場引起不小的討論，後來才被人認出是來自台灣的明星。

廣州血拚 現金掃A貨

據現場遊客表示，鄭人碩和小薰是在7月31日傍晚左右出現在廣州的白雲匯廣場，鄭人碩穿著吊嘎仔及黑短褲，小薰則是休閒褲配上黑底紅花外套。一開始他們先在包包店買了9個小包，接著又在眼鏡店精挑細選，趁著鄭人碩跟店員詢問時，小薰就坐著歇腿，接著2人又逛了飾品店及鞋店，最後鄭人碩扛著一大袋戰利品，和小薰一起離開商場。

據悉，鄭人碩和小薰的戰利品，總金額高達人民幣4萬多元（約新台幣18萬元），因為白雲匯廣場只能付現無法刷卡，這次血拚幾乎花光鄭人碩身上所有現金，但因為他對某些飾品愛不釋手，還特別交代店家為他留貨，當天2人的消費，全由鄭人碩支付買單。

小三認愛 讚他有肩膀

鄭人碩和小薰是在去年拍攝《寒單》時傳出緋聞，當時他已婚有小孩，直到12月「碩薰戀」愈演愈烈，鄭人碩才坦承9月已經離婚，但離婚仍掩蓋不了小薰成小三的事實，鄭人碩的前妻甚至在IG上寫著「在那阿門耶穌的，裝作自己多純潔，最毒婦人心是妳」，也被懷疑是在影射小薰。

今年開始，2人的戀情從躲藏到公開，甚至到了處處放閃的地步，除了一起參加友人婚禮，7月出席台北電影節，也被稱是預習婚禮走紅毯。小薰之前接受媒體訪問時，坦承就是因為之前歷經許多風雨，2人的感情才會愈來愈穩定，她說：「我看到這男生有肩膀，不會躲也不會逃，願意扛責任。」顯然小薰講得一點都沒錯，看到鄭人碩為了自己心愛的女人，扛起了滿滿的A貨，有哪個女人會不感動呢？



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