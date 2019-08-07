辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

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吳可熙半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

吳可熙目前演過的6部電影當中，有4部是趙德胤執導，只是他們從來不認曖昧，尤其2人最近合作《灼人秘密》講的是演藝圈潛規則，本刊直擊吳可熙果然睡進趙德胤家，過夜將近11小時。

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

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▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙和趙德胤參加電影劇組飯局。（圖／鏡週刊提供）

7月25日下午4點多，吳可熙結束活動之後搭了小黃離開，回到自己位於台北市新生北路三段的家。晚上6點多吳可熙又出門，去了安和路的餐廳跟趙德胤等人會合聚餐。

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙和趙德胤參加劇組飯局。（圖／鏡週刊提供）

一群人一路聚餐到晚上將近10點多散會，才發現原來同桌的還有夏于喬跟宋芸樺，所以當晚看來應是《灼人秘密》的飯局。散會時趙德胤還跟所有人說了再見，然後自己上了一輛Uber回他位於新北市中和的家。

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙半夜拖行李到趙德胤家睡。（圖／鏡週刊提供）

狡詐的是，沒想到趙德胤跟吳可熙根本就是「假再見」，其實僅隔2小時左右的隔天凌晨零點多，本刊目擊吳可熙換穿了一套家居服裝，去了趙家報到！她梳著包頭戴著口罩，拖著行李閃了進去。本刊從外頭觀察，雖然身邊有吳可熙陪，不過直到凌晨4點，趙德胤才熄燈。

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙。（圖／鏡週刊提供）

▲吳可熙隔天現身，素顏在門口等車。（圖／鏡週刊提供）

就這樣過了11個小時，到了下午3點多，吳可熙才從趙德胤家出來，而且還跟前晚同一個造型，可見她在趙家並沒有換洗衣褲。不僅如此，素顏的吳可熙面相非常值得再三玩味。此時她拖著同卡行李箱坐上Uber，去了台北車站跟助理碰面，最後搭上高鐵南下繼續工作行程。

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