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獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃

記者吳睿慈／專訪

南韓近年來吹起一陣宗教與驅魔風潮，人氣男星朴敘俊也獨挑大樑挑戰《驅魔使者》，電影即將在16日於台灣上映。他與前輩安聖基攜手除魔，近日於韓接受《ETtoday》獨家專訪，自爆有靈異體質，多年來深陷鬼壓床困擾，導演金柱煥更透露片場曾經發生靈異事件，驚悚回憶：「可能意思是『叫我們逃跑』。」

▲朴敘俊二度飾演拳擊手，但與過去不同的是，他還要身兼驅魔。（圖／車庫娛樂提供）

▲朴敘俊二度飾演拳擊手，但與過去不同的是，他還要身兼驅魔。（圖／車庫娛樂提供）

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《驅魔使者》與以往的驅魔片截然不同，故事描述由朴敘俊飾演的拳擊選手與神父相遇，他站在前輩安聖基身旁，儼然變成了「貼身保鏢」，跟隨對方斬妖除魔。再次飾演拳擊選手，他透露，多虧了過去在《三流之路》的經驗，「這次鍛鍊身材的時間相對比較短了，對我來說也有很多幫助。」

▲▼▲▼獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃。（圖／ETtoday）

▲安聖基自爆拍電影留下後遺症，腦子裡全是拉丁咒文。（圖／ETtoday）

安聖基繼1998年《退魔錄》，睽違21年再次飾演神父一角，他直呼有趣但也很累，還因此留下後遺症，「因為安神父（電影角色）必須用拉丁語跟惡魔打鬥，2個月開拍前我就一直叫導演快點找老師教我，5個月內一直在學習，可能是背得太多了，現在都結束了，當我在發呆的時候，還是會想起來那些單字。」就連在泡澡時，原本想要閉眼休息，拉丁咒文都會強行入侵腦海裡，他幽默表示：「可能是有咒文保護我，我從來沒有遇過靈異事件。」

▲▼獨家專訪／朴敘俊遭鬼壓床！片場符咒掉落　導演：祂叫我們逃。（圖／ETtoday）

▼▲朴敘俊坦言長久以來深受鬼壓床困擾，導演也透露《驅魔使者》片場曾經發生怪事。（圖／ETtoday）

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

安聖基獲得咒文護體，朴敘俊可就截然相反，他自爆是「敏感體質」，小時候有很多鬼壓床經驗，他自嘲：「這次電影裡面也有做惡夢的場景，所以我很容易理解那種感覺。」長年深受鬼壓床困擾，但他找出自己解決的辦法，「只要一有感應，我就會打開燈，仰賴著燈光的幫助，我就可以睡著了。」

導演金柱煥更透露片場曾經發生靈異事件，劇組實際到訪巫女卜卦的地點拍攝，工作進行到一半，符咒卻突然掉落，蠟燭無緣無故熄滅，他驚悚回憶：「可能意思是『叫我們逃跑』。」但除此之外，拍攝一切正常。他強調，電影拍開前，有請真正的神父到場為劇組祈禱。完整專訪內容14日將在《星光好選喆》播出，15日則是在播岀《韓國阿拉唷》精華版，請鎖定「韓星爆爆」粉絲團或星光雲、新聞雲App。《驅魔使者》將於16日在台上映。

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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