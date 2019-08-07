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《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

記者洪文／綜合報導

《玩命關頭》系列首部獨立電影《玩命關頭：特別行動》故事涉及《玩命關頭6》的恩怨情仇，當年大反派「戴克蕭」如今成為英雄，片中卻完全未提及他殺死的「韓哥」，許多粉絲怒而在網路發起「#JusticeForHan」（還給韓哥公道）表示抗議，如今「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）也加入聲援，嗆爆編劇克里斯摩根（Chris Morgan）：「他根本沒資格！」

《玩命關頭》又玩詐死？「韓哥會復活嗎」編劇來解答。（圖／《玩命關頭》劇照）

▲姜成鎬飾演「韓哥」，在《玩命關頭6》遭到傑森史塔森飾演的「戴克蕭」害死。（圖／翻攝自網路）

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編劇克里斯摩根2006年《玩命關頭3：東京甩尾》開始擔任系列電影編劇，此後第4集至第8集以及這次的獨立電影全由他所撰寫劇本。他在7月底向外媒《EW》表示：「姜成鎬是我的好朋友，韓哥也是我愛的角色。我只能說，戴克蕭再系列電影已經轉為一個非常有趣、酷而且有意義的角色，而『還給韓哥公道』虧欠已久，我們一直在討論，想辦法給出正確的答案。

▲▼《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供）

▲巨石強森、傑森史塔森演出《玩命關頭：特別行動》，與原班演員鬧不合傳聞已久。（圖／UIP提供）

因此這次在《玩命關頭：特別行動》安排了一個橋段，戴克蕭在薩摩亞的戰鬥中對著妹妹說：「我做過的事情，我必須彌補。」編劇克里斯摩根坦言：「這句話就是故意放在那裡，要讓大家知道這是在講韓哥，這在他的內心一直折磨著他，希望有一天可以做出彌補。」他認為支持韓哥的粉絲在應該會對於這個安排感到滿意，象徵著「還韓哥公道」的日子即將到來。

▲▼《玩命關頭》系列電影「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）。（圖／翻攝自網路）

▲▼「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲在《玩命關頭》是「元老級班底」，首集登場至今。（圖／翻攝自網路）

▲▼《玩命關頭》「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲聲援「還韓哥公道」。（圖／翻攝自推特）

對於編劇克里斯摩根口中「還韓哥公道」的日子即將到來，「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲並不領情。她在推特嗆爆對方：「在克里斯摩根出現以前，我早就在這個系列了，對於未來的劇情內容以及走向，跟他完全沒有關係。」事實上，編劇克里斯摩根因忙於《玩命關頭：特別行動》，而離開《玩命關頭9》編劇團隊，而且巨石強森、傑森史塔森也未演出，似乎的確無法左右未來的劇情。

《玩命關頭9》目前正在英國拍攝，預計將於2020年5月上映。

阿信看著白安問「第一次感覺怎麼樣」　一看她聽傻了...立馬道歉XDD

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玩命關頭, 玩命關頭：特別行動, 莉蒂, 蜜雪兒羅德里奎茲

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