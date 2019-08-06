阿信開YouTube帳號！　第1支就PO《玫瑰少年》…網high翻敲碗：孩子的媽合唱

記者李湘文／綜合報導

阿信也有YouTube帳號了！他6日在頻道「五月天 阿信」上傳第1支影片，是日前在超犀利趴演唱的《玫瑰少年》五月天版本，驚喜禮物讓大批粉絲都high翻了！

▲五月天出席超犀利趴。（圖／記者張一中攝）

為了力挺婚姻平權，五月天今年參加超犀利趴，選的都是充滿愛的歌，包括《䧳雄同體》、《愛情萬歲》、《擁抱》、《彩虹》、《盛夏光年》、《愛情的模樣》等，唱到蔡依林《玫瑰少年》這首歌時，更是引爆全場觀眾尖叫，讓氣氛大熱。

請繼續往下閱讀...

▲阿信開YouTube帳號，第1支就PO《玫瑰少年》。（圖／翻攝自YouTube／五月天 阿信）

才過幾天，五月天版本的《玫瑰少年》就在阿信YouTube頻道上傳，讓更多人都能一起聆聽。影片公開後，他也在頻道幽默提問：「孩子們都有乖嗎？」提醒大家要記得訂閱、開啟通知，交代完之後才說「好了，放你們去單曲循環」。

▲粉絲敲碗「孩子的爸媽」阿信、蔡依林合唱。（圖／翻攝自阿信Instagram、蔡依林Instagram）

粉絲收到驚喜禮物，紛紛在YouTube熱烈回應「阿信唱得好有韻味」、「第1支影片竟然跟Jolin有關」、「什麼時候可以聽到孩子的爸媽合唱」，也有人敲碗希望阿信未來多更新，「敲碗vlog跟cover」、「有機會看到你直播嗎」、「許願日常垃圾話」。