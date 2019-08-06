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泫雅「紅唇塗到滿」嘴巴過一個月還是腫　網驚：去補了？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓性感女歌手「小野馬」泫雅上月被拍到「嘴唇腫兩倍」的直擊照，再掀整形疑雲，她澄清自己是嘗試了新的妝容，卻依然引發熱烈討論。6日她與男友E’Dawn（金曉鐘）一同出席活動，泫雅穿上圓點洋裝搭配紅唇，本來似乎是想營造復古風，但這個造型卻似乎沒有得到好的評價。

▲▼泫雅紅唇造型被嫌土。（圖／CFP）

▲泫雅「紅唇造型」讓豐唇傳聞再起。（圖／CFP）

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泫雅6日出席活動，男友在身旁的她看來心情很好，兩人不但手牽手放閃，就連下台後也沒放開，也默契的一起向記者們鞠躬道謝。泫雅穿上黑底圓點洋裝，想呈現復古的俏麗風格，E’Dawn也穿上復古感的燈芯絨西裝外套，兩人相當登對。

▲▼泫雅紅唇造型被嫌土。（圖／CFP）

▲泫雅穿上黑底圓點洋裝，呈現復古的俏麗風格。（圖／CFP）

不過泫雅特別化上鮮豔的大紅唇，卻讓好不容易稍微被遺忘的「豐唇手術」傳聞再起。網友直呼：「這是又去補打了嗎？」、「真的不太好看。」也有人直接地表示：「老實說，這身打扮讓泫雅看起來很土。」再次引爆討論，登上熱門話題。

▲▼泫雅紅唇造型被嫌土。（圖／CFP）

▲泫雅和男友E’Dawn台上台下都黏緊緊。（圖／CFP）

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泫雅, 金曉鐘, E’dawn

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