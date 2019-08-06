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見吳尊鞋子壞了…炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

記者陳芊秀／綜合報導

藝人炎亞綸和前飛輪海成員吳尊參加「超級企鵝籃球名人賽」，兩人在球場上分屬紅、藍兩隊，但是互動洋溢著滿滿兄弟情。其中一段影片於6日曝光，他得知對方鞋子有問題，馬上在場中幫忙借鞋，貼心舉動暖爆網友。

▲▼炎亞綸借鞋給吳尊。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

▲炎亞綸借鞋給吳尊，滿滿兄弟情暖炸網友。（圖／翻攝自微博／炎亞綸、吳尊）

影片中，吳尊投球到一半突然發現鞋子開了，走路開始一跛一跛，加上沒有另外帶球鞋，場上瞬間變得無助。炎亞綸此時走近喊：「我借你！」兩人雖然在球場上對打，一見對方有難，便把對決放一邊，好友熱心問鞋子尺寸，低筒不行就找中筒，最後找賴冠霖脫下腳上的球鞋代替，兩人被網友視為童年偶像，多年來維持凍齡高顏值，男神光芒不減，好感情更閃翻眾人。

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▲▼炎亞綸借鞋給吳尊。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

▲吳尊打球到一半發現鞋子壞了。（圖／翻攝自微博）

▲▼炎亞綸借鞋給吳尊。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

▲炎亞綸把球場對決放一邊，走上前關心吳尊「我借你。」（圖／翻攝自微博）

炎亞綸幫吳尊借鞋成為球場佳話，他6日晚間貼文回應，「早知道你們打這麼狠，就讓你光腳丫。」他還Tag賴冠霖問：「鞋有沒有臭臭？有的話讓尊爸爸買一雙新的。」他的搞笑吐槽讓大批網友笑回「太壞了太壞了不可以」、「炎亞綸刀子口豆腐心」、「這互動太有愛了！」而吳尊也PO文回應：「有兄弟真好。」

▲▼炎亞綸借鞋給吳尊。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

▲炎亞綸吐槽：「早知道就讓你光腳丫。」（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

▲▼炎亞綸借鞋給吳尊。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

▲吳尊PO文「有兄弟真好。」（圖／翻攝自微博／吳尊）

►炎亞綸幫吳尊借鞋。（影片連結請按此）

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