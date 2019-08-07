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豐臀金最NG混搭！　「右腳緊身褲、左邊開高衩」…網崩潰：有夠醜

記者阮巧雯／綜合報導

「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）來自美國討論度最高名媛家族，一家5位姊妹，舉手投足都是好萊塢鎂光燈焦點，穿衣風格都相當大膽前衛，是眾多女性的時尚指標。金卡戴珊5日PO出與姊妹們合照，其中一張和小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）「姊妹裝」照，讓不少網友看了直呼：「有夠醜！」

▲▼金卡戴珊新造型曝光，網友直呼：「有夠醜。」（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

▲▼金卡戴珊是卡戴珊家族大姐，擁有超性感身材。（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

▲▼金卡戴珊新造型曝光，網友直呼：「有夠醜。」（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

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照片中，金卡戴珊和凱莉身穿「超奇特」設計連身褲，雖然貼身剪裁讓兩人豐臀巨乳，凹凸有致S曲線好身材完美呈現，但一邊褲管包到腳，另一邊卻是大膽開高衩，性感露出另一條腿。而金卡戴珊也配圖PO文寫道：「沒有她們（姊妹們）我不知道該怎麼辦！國際姊妹日快樂。」

▲▼金卡戴珊新造型曝光，網友直呼：「有夠醜。」（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

▲金卡戴珊和小妹凱莉珍娜穿姊妹裝，超前衛造型，讓網友看了一頭霧水。（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

雖然是則溫馨文，但「超境界」時尚設計讓不少人看了好疑惑，紛紛留言表示：「我依然愛妳們，但這真的是妳們有史以來最糟糕的打扮」、「美麗的兩人配上超醜的衣服」。

▲▼金卡戴珊新造型曝光，網友直呼：「有夠醜。」（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

▲卡戴珊5姊妹是眾多女粉絲的時尚指標。（圖／翻攝自IG／kimkardashian）

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金卡戴珊, 凱莉珍娜, Kim Kardashian, Kylie Jenner

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