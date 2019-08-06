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痛心好友被棄屍草叢　李國毅《靈異街》悲傷眼神噴演技

記者林奕如／台北報導

李國毅在《靈異街11號》飾演死而復活的黑道混混，被迫接管葬儀社，成為擁有陰陽眼的送行者。最新一集，他才剛買了嬰兒用品要送給好兄弟小虎（張再興 飾），才發現小虎已經往生，小虎被丟棄在叢林中，李國毅發現屍體時眼神充滿感傷，集集逼哭眾人。

▲李國毅《靈異街11號》 。（圖／LINE TV提供）

▲李國毅《靈異街11號》擁有陰陽眼 。（圖／LINE TV提供）

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劇情題材應景農曆七月，每集都有不同單元，李國毅劇中擁有陰陽眼，和張翰、黃遠、張再興有濃厚兄弟情，他決心要找到殺害小虎的兇手，同時將發現驚人事實。

王丁竺飾演張再興的妻子，她說，「雖然跟再興飾演夫妻，但沒有對到戲。我一出現就是要送他離開，面對他突然死亡，我有刻意內斂，臉上是面無表情，不是用大哭大鬧、歇斯底里的方式來詮釋。因為有的時候太過悲傷，不一定是淚流不止。」

▲李國毅《靈異街11號》 。涂善存（圖／LINE TV提供）

▲涂善存飾演陳刑警。（圖／LINE TV提供）

飾演陳刑警的涂善存雖然是客串演出，24歲的他超齡演出專業、沉穩的刑警，存在感超強烈，總是出現在案發現場的他說：「在現場都覺得化妝、美術太厲害，臨場感太強。」該劇也推出LINE貼圖，用李國毅與簡嫚書翻白眼與搞笑的表現，搭配文字包含「小確幸」、「還沒好嗎？」「氣pupu」、「偶不4故意的」神回覆超實用。

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李國毅, 靈異街11號, 簡嫚書, 靈異街

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