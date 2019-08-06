夯歌《黑馬》被指抄襲！判賠1650萬　凱蒂佩芮怒發聲明上訴

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在2013年發行的單曲《黑馬》（Dark Horse），節奏被控抄襲饒舌歌手馬庫斯格雷（Marcus Gray，又稱Flame）的《歡樂之聲》（Joyful Noise）她因此遭判賠須賠償高達55萬美元（約新台幣1650萬元）的賠償金，凱蒂佩芮的律師在7日提出上訴。

▲凱蒂佩芮的夯歌《黑馬》被指抄襲。（圖／翻攝自YouTube）

在判決出爐後，凱蒂佩芮與其他合作者發聲明，表示這一判決是不公正的，兩首歌並沒有實質性相似之處，並指出：「兩首歌沒有實質性的相似之處，唯一共同點是『均勻間隔的C和B音符重復』，但這樣的節奏很常見，並沒有版權的保障。」律師也表示將對判決提出上訴。 ​

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▲凱蒂佩芮的夯歌《黑馬》被指抄襲，她不滿決定上訴。（圖／翻攝自凱蒂佩芮IG）

凱蒂佩芮開庭時解釋《黑馬》是首原創歌曲，且與共同創作者Juicy J都表示，沒有聽過《歡樂之聲》此首歌，更不知道馬庫斯格雷這位歌手，認為兩首歌的節奏很常見，因此無法得到版權保護。但馬庫斯格雷則認為被抄襲的「16秒純音樂段落」，是屬於歌曲很重要的部分。

▲凱蒂佩芮先前睽違兩年發行新作品。（圖／環球提供）

經過長達一週的審理後，由9名成員所組成的陪審團裁定《黑馬》與《歡樂之聲》，這兩首歌的節奏相似度其高，已構成侵權行為。不過也有許多人認為，由沒有樂理基礎的陪審團決定是否「抄襲」一是，似乎有些荒謬，目前凱蒂佩芮也已經透過律師提出上訴。