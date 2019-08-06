小泉今日子「女神淪小三」變賣3億豪宅！　換錢養已婚男友

記者陳芊秀／綜合報導

53歲日本女星小泉今日子是偶像出身，甜美形象深獲各年齡層粉絲喜愛，2018年公開認愛已婚男星豐原功補，承認同居關係，而且對方和妻子至今並未明確離婚。她被全國痛斥小三，兩人仍義無反顧合作電影事業，6日傳出名下3億日幣的豪宅（約台幣9000萬元）要變賣了。

▲小泉今日子公開認愛已婚的豐原功補，不倫戀1年半近況曝光。（圖／翻攝自日網《ORICON》）

據日媒《女性自身》報導，小泉今日子離開原本的經紀公司，獨立開設製作公司，出外都搭電車，連友人都擔心經濟能力是否受到影響。她和豐原功補認愛1年半，還嘗試擔任製作人拍電影，2018年籌拍新片《Soiree》，並特地到和歌山取景，男主角起用22歲星二代村上虹郎，製作費至少花掉1到2000萬日幣（約台幣300至600萬元）。

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除了燒錢在製作費和宣傳費上，小泉今日子還透過公開募資的方式，至今已經籌得超過350萬日幣（約台幣105萬元）。她公司現在的收入，大部分都用在支付製作公司的開銷，一部分收入花在豐原功補妻子、孩子的生活費和教育費，其中有人曾目擊她從皮包拿出千元鈔給男友買飲料，互動非常自然，令人聯想男方在金錢上非常倚賴她。

小泉今日子從偶像轉型成演技派，連穿搭時尚也引領流行，如今陷入不倫戀形象重創，連豪宅都賣了！她過去接受日雜《MEKURU》專訪，公開家中內部，房子有190平方公尺大，寬敞的客廳，還能橫躺沙發的照片，給粉絲留下強烈印象，沒想到房仲業者爆料「聽說要賣3億」，知情人士爆料，她搶走對方老公，內心想支持男友夢想，今後打算搬到月租房，變賣所有物件換錢得以調度，全力支持男友的創作，據悉，兩人傾力投入的電影將於2020年上映。

▲小泉今日子過去受訪曾公開家中豪宅。（圖／翻攝自推特）

▲小泉今日子的豪宅十分寬敞，難得曝光成為話題。（圖／翻攝自推特）

▲小泉今日子傳出要變賣3億豪宅，換錢養男友。（圖／翻攝自推特）