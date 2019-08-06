Lisa新造型激像亞莉安娜！　「大眼挺鼻+招牌高馬尾」網友臉盲了

記者阮巧雯／綜合報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa皮膚白皙、長相甜美，精緻五官更被封為「人間芭比」，鏡頭隨意捕捉都美得像幅畫。她6日在IG分享新造型，絕世美照短短3小時就有180幾萬人點讚，更有人表示，新造型猛一看好像美國歌壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）！

▲▼南韓女團BLACKPINK泰籍團員Lisa擁有精緻五官，被封為「人間芭比」。（圖／翻攝自IG／lalalalisa_m）

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Lisa造型百變，盛世美顏和完美身材輕鬆駕馭任何風格，這次穿上多色亮片平口洋裝，露出纖長四隻，髮型走大膽前衛風，留著招牌金髮齊瀏海，跳tone搭配棉花糖般藍綠色高馬尾，夢幻打扮有如活生生的洋娃娃。

▲Lisa擁有姣好身材和臉蛋，可以輕鬆駕馭任何造型。（圖／翻攝自IG／lalalalisa_m）

照片一發馬上吸引粉絲目光，而有網友發現，Lisa新造型激似亞莉安娜，猛一看長好像，紛紛留言說道：「Lisa亞莉安娜（Lisa Ariana）！」仔細比對，兩人都擁有無辜大圓眼、高挺鼻樑和巴掌小臉，Lisa這次又頭頂亞莉安娜「招牌高馬尾」，加上本身混血感五官，真的讓人傻傻分不清楚。

▲Lisa新造型，神似亞莉安娜（Ariana Grande）。（圖／翻攝自IG／lalalalisa_m、arianagrande）

▲高馬尾是美國歌壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）招牌髮型。（圖／翻攝自IG／arianagrande）