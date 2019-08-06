「鐵肺女王」文珽逅攻台開唱！　許願騎YouBike跑通告

記者吳睿慈／綜合報導

南韓獨立樂團BIURET鐵肺女主唱文珽逅創作、演奏、演唱全方位發展，在音樂劇領域更佔有一席之地，自去年發行首張個人創作專輯《大航海時代》之後，便積極規劃亞洲巡演一事，即將在8月31日來到台灣。為了和樂迷們溝通無障礙，她努力自學中文，每天不時反覆聆聽背誦，希望在台開唱時可以全程以中文跟粉絲們溝通。

▲「鐵肺女王」文珽逅8月攻台開唱。（圖／Delight Music提供）



文珽逅自從知道要開演唱會之後，便拼命練中文，不僅請台灣友人錄下中文問候語，每天不時反覆聆聽背誦，還抽空上網學中文，求好心切的她每天狂練發音，就算練到下巴痛還是直呼好有趣，而她此次來台開唱，更邀請「星光幫」潘裕文擔任嘉賓，預計帶來合作舞台。

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▲潘裕文助陣演唱會。（圖／Delight Music提供）



文珽逅曾隨著BIURET來台參加貢寮海洋音樂祭，無奈行程短暫無法感受台灣之美，她此次在韓搶先感受台灣道地文化，分找了韓國旅遊達人、網紅們交流台韓文化，拍攝過程中深刻驚嘆台灣宛如美食天堂。喜愛騎腳踏車的她，得知台北隨處可租借YouBike，興奮表示：「那可不可以騎腳踏車來跑通告呢？」令工作人員哭笑不得。

《大航海時代亞洲巡迴演唱會》台北場31日晚點19點在NUZONE展演空間開唱，門票分為預購票500元、現場票600元兩種，7日中午12點在KKTIX開賣。