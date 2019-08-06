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任達華遭捅傷賠償金額曝光！　琦琦洩「驚人答案」網讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

名模琦琦5日在香港出席品牌活動，談到日前遭人捅傷的老公任達華，坦言手傷要繼續好幾個月的物理治療才能康復。夫妻倆結婚22年，感情十分恩愛，她重提得知丈夫遇襲那天，是人生中最難過的時刻。

▲▼任達華遭人捅傷，琦琦最後一個知道。（圖／CFP）

▲任達華遭人捅傷，琦琦坦言當時自己是最後一個知道的。（圖／CFP）

據港媒報導，琦琦回憶任達華受傷當天的過程，皺眉說：「我是最後一個知道的人，華哥不讓人告訴我，怕我擔心，但是老闆（楊受成）說不可以，手術一定要家人同意。」她當時在北京準備飛往上海，突然滑手機得知丈夫受傷，打電話給老公和工作人員都無人接聽，頓時心跳加速，過了幾十分鐘後才得知情況，「那是我人生最難過的時刻，好害怕，我又不在他身邊……」，加上當天航班延誤、香港下大雨，經歷相當痛苦的5個小時。

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▲▼琦琦回憶老公任達華受傷當日過程：「人生中最痛苦的時刻。」（圖／CFP）

▲琦琦滑手機才知任達華受傷，打電話無人接聽，「那是我人生中最難過的時刻。」（圖／CFP）

任達華腹部和右手4指遭到歹徒割傷，右手手術先後進行2次，確認受損神經接駁並無大礙。據琦琦透露，他的手還要繼續好幾個月物理治療才能康復，加上手不能出汗，所以都待在家裡，不擅下廚的妻子和女兒都特別下廚煲湯，還有老婆笑說給「五星級服務」，他還不忘稱讚廚藝讓老婆非常開心，此外，爆發襲擊事件的主辦單位曾派人來說會賠錢，他則說不用了，據悉，他早前已表示不追究兇嫌責任。

▲任達華深夜返港就醫。（圖／CFP）

▲任達華受傷當天接受手術接合手指神經，深夜返港就醫。（圖／CFP）

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