等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團f(x)今年即將迎來出道10周年，但成員們各自活動，鮮少合體。尤其將事業重心轉往演戲和時尚的Krystal（鄭秀晶），更是已經三年沒有站上舞台，她的所屬經紀公司SM連續3日在東京巨蛋舉辦SMTOWN家族演唱會，她難得現身與f(x)團員合體，帶來多首經典歌曲，5日結束表演後，她被目擊到哭倒在Amber身上，哭得令人心碎，連粉絲都分心、無法看接下來的演出。

▲Krystal睽違3年回歸舞臺合體f(x)。（圖／翻攝自idolinews）



Krystal睽違3年合體f(x)，3、4、5日連續3天參演SMTOWN家族演唱會，臉上溢滿喜悅，站在「C位」的表現依舊耀眼，最後一天演出時，他們3人緊緊擁著彼此，笑臉印在粉絲腦海裡，令不少歌迷直呼「好想哭」、「期待再次看到四人合體」。沒想到，她在舞台上笑得開心，下了舞台卻忍不住爆哭。

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▲Krystal被目擊到下台後爆哭，哭倒在Amber懷裡。（圖／翻攝自INSTIZ）



有多名日本粉絲貼出目擊文，貼文直指「秀晶一結束f(x)舞台後就哭了，她被看見哭倒在Amber懷裡，因為哭得太傷心，連粉絲都無法集中在舞台上正在表演的歌手。」這段文字引起討論，除了心疼f(x)隔了許久才合體，也不捨Krystal在台下大哭。

▲粉絲許願再見到f(x)合體。（圖／翻攝自官網）



此次f(x)合體，儘管少了已經退團的雪莉、人在大陸的Victoria（宋茜），但Krystal、Luna和Amber三人賣力演出多首歌曲，包括《Electric Shock》、《4 Walls》等，讓粉絲相當激動，相關話題立刻衝上網路熱搜排行榜。