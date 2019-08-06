ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄧紫棋變臉哪吒Q炸！　猛眨眼7次失敗…螢幕快撞壞「學羅志祥哥哥的」

記者阮巧雯／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M）除了擁有超廣音域和深厚唱功，個性也非常直爽，常常在社群媒體分享逗趣影片。她近日在大陸短片社交APP上傳「哪吒變臉特效」影片，但不知道如何正確操作，連續猛眨眼7次，都沒成功，笑翻粉絲留言表示：「這個哪吒好像不太聰明的樣子。」

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自IG／gem0816）

▲鄧紫棋個性直爽可愛，常常上傳逗趣影片。（圖／翻攝自IG／gem0816）

照片中，鄧紫棋原本巴掌小臉，因哪吒特效變成Q萌圓臉，兩隻水汪汪大眼配上可愛丸子頭，瞬間逆齡不少。她原來是在玩最近大陸流行的「哪吒變臉特效」，但不管怎麼眨眼，多用力扭動脖子，畫面依然沒變，PO文寫道：「大家都叫我的哪吒變身，於是我去學羅志祥哥哥眨眼睛…但為什麼我還是變不了呢？」

請繼續往下閱讀...

▲▼鄧紫棋玩哪吒變臉特效。（圖／翻攝自抖音／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋一連眨了7次眼睛，脖子都快扭斷，還是沒有成功。（圖／翻攝自抖音／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋玩哪吒變臉特效。（圖／翻攝自抖音／GEM鄧紫棋）

原來，變身成功的樣子會像羅志祥一樣，從Q萌小哪吒，一下變成瞳孔艷紅，雙頰冒火光，煞氣逼人的樣子。有好心網友教學表示，要同時眨眼、點螢幕，才會成功。鄧紫棋雖沒有變身成功，但「笑果」100%，不少人紛紛留言：「別變啦！手機螢幕要被妳撞爛了」、「最傻哪吒」、「太可愛了」。

▲▼羅志祥哪吒變臉。（圖／翻攝自抖音／羅志祥）

▲羅志祥成功示範哪吒變臉後的樣子。（圖／翻攝自抖音／羅志祥）

►點我看影片！

►點我看影片！

迪麗熱巴講「維吾爾語」　影片曝光秒融化

推薦閱讀

隋棠女兒Lucy穿泳裝自拍Q炸！　甜笑曬日光浴…網融化：妹妹可以出道了

隋棠女兒Lucy穿泳裝自拍Q炸！　甜笑曬日光浴…網融化：妹妹可以出道了

19歲男團偶像前衛穿搭　「全罩式防毒面具帽」從頭包到脖子…網笑：防曬很到位！

19歲男團偶像前衛穿搭　「全罩式防毒面具帽」從頭包到脖子…網笑：防曬很到位！

潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！

潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！

黃曉明「一指神功」龜速打字法！　嘴開眼睛睜好大…呆萌急問：F鍵在哪

黃曉明「一指神功」龜速打字法！　嘴開眼睛睜好大…呆萌急問：F鍵在哪

郭富城半夜甜送花！　小22歲幼齒妻放閃「每次都這樣」…網：天王好貼心呀

郭富城半夜甜送花！　小22歲幼齒妻放閃「每次都這樣」…網：天王好貼心呀

蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂

蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂

泫雅肉色緊身裝像全光！　「超低深V」雙球豪溝包不住…辣搶男友風頭

泫雅肉色緊身裝像全光！　「超低深V」雙球豪溝包不住…辣搶男友風頭

獨家／金馬獎報名截止！張藝謀「拒絕參賽」5字果斷回覆

獨家／金馬獎報名截止！張藝謀「拒絕參賽」5字果斷回覆

基努李維「殺神」形象掰了！　爽露油肚+激凸一點…網：我的李維崩壞了

基努李維「殺神」形象掰了！　爽露油肚+激凸一點…網：我的李維崩壞了

泫雅超深V細肩帶「一路開到肚」　雪白雙球+豪溝全看光…網：妳他X太美了！

泫雅超深V細肩帶「一路開到肚」　雪白雙球+豪溝全看光…網：妳他X太美了！

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！　差13歲「秘戀2年」成員全知道…公司說話了

謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

林佑威轉發「我愛祖國」加入14億護五星旗手！　陸網嗨了：非常棒

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄧紫棋, 羅志祥, G.E.M

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《與惡》製作人拍新戲找「梁朝偉」　吳慷仁報名：給我6CM鞋墊
  2. 野生Bo妞現身花博公園！　騎滑板車「奇葩姿勢」Q炸
  3. 等3年f(x)合體⋯Krystal下台爆哭！　粉絲目擊：她哭倒Amber懷裡
  4. 鄧紫棋變臉哪吒Q炸！　猛眨眼7次失敗…螢幕快撞壞「學羅志祥哥哥的」
  5. 任達華遭捅傷賠償金額曝光！　琦琦洩「驚人答案」網讚爆
  6. 鄭愷爆已秘戀清純女星7個月！　大導演「飯局發現曖昧」…幫牽線成功
  7. 「忘羨CP」16年後再重逢！王一博、肖戰相視微微一笑網瘋了
  8. 潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！
  9. 男神不是謝佳見！　夏語心七夕前羞喊「他名字」：我一直欣賞在心裡
  10. 黃昺翔一招惹惱人　魏妙如情人節拒收花「怕開始算錢」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366