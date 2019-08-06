鄧紫棋變臉哪吒Q炸！　猛眨眼7次失敗…螢幕快撞壞「學羅志祥哥哥的」

記者阮巧雯／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M）除了擁有超廣音域和深厚唱功，個性也非常直爽，常常在社群媒體分享逗趣影片。她近日在大陸短片社交APP上傳「哪吒變臉特效」影片，但不知道如何正確操作，連續猛眨眼7次，都沒成功，笑翻粉絲留言表示：「這個哪吒好像不太聰明的樣子。」

▲鄧紫棋個性直爽可愛，常常上傳逗趣影片。（圖／翻攝自IG／gem0816）

照片中，鄧紫棋原本巴掌小臉，因哪吒特效變成Q萌圓臉，兩隻水汪汪大眼配上可愛丸子頭，瞬間逆齡不少。她原來是在玩最近大陸流行的「哪吒變臉特效」，但不管怎麼眨眼，多用力扭動脖子，畫面依然沒變，PO文寫道：「大家都叫我的哪吒變身，於是我去學羅志祥哥哥眨眼睛…但為什麼我還是變不了呢？」

請繼續往下閱讀...

▲▼鄧紫棋一連眨了7次眼睛，脖子都快扭斷，還是沒有成功。（圖／翻攝自抖音／GEM鄧紫棋）

原來，變身成功的樣子會像羅志祥一樣，從Q萌小哪吒，一下變成瞳孔艷紅，雙頰冒火光，煞氣逼人的樣子。有好心網友教學表示，要同時眨眼、點螢幕，才會成功。鄧紫棋雖沒有變身成功，但「笑果」100%，不少人紛紛留言：「別變啦！手機螢幕要被妳撞爛了」、「最傻哪吒」、「太可愛了」。

▲羅志祥成功示範哪吒變臉後的樣子。（圖／翻攝自抖音／羅志祥）

►點我看影片！

►點我看影片！