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專訪／見證「超級颱風」帶走6000人命　颶風人Josh：面對大自然，人很渺小

記者蕭采薇／專訪

每到夏天，突如其來的颱風總是打亂不少人早已計畫好的行程，令人避之唯恐不及。不過有一個人，卻是哪裡有颱風（颶風）哪裡去，他就是「颶風人」Josh Morgerman。一開始Josh Morgerman將「追擊颶風」的影片放上YouTube，後來甚至BBC節目為他開了節目《颶風人》，Josh也透露自己最難忘的經驗。

▲▼《颶風人》Josh Morgerman。（圖／BBC提供）

▲《颶風人》Josh Morgerman總是在全球各地「追擊」颶風和颱風。（圖／BBC提供）

Josh Morgerman接受《ETtoday星光雲》越洋電話專訪，他回憶道：「我是還是小孩的時候，每次遇到颶風我都非常興奮。」Josh笑了一下繼續說：「我知道，這的確很奇怪。當然有時候我會感到害怕，但同時又感到興奮。很難描述這兩種情緒同時間出現的感覺，但我從小就很喜歡，所以長大後我去狙擊颶風，一次又一次重溫這樣的感覺。」

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▲▼《颶風人》Josh Morgerman。（圖／BBC提供）

▲《颶風人》Josh Morgerman總是在全球各地「追擊」颶風和颱風。（圖／BBC提供）

儘管節目團隊包括Josh共有三人，但他坦言：「多數時間我自己去追逐和狙擊颶風，確實感到寂寞、害怕。做節目就不一樣了，因為總會有人會跟我一起行動。這是很棒的經驗，有人會和你一起做這些事。」過去習慣獨來獨往的他，「團體行動」反而是一個全新體驗。

▲▼《颶風人》Josh Morgerman。（圖／BBC提供）

▲Josh Morgerman從小在面對颶風到來時，都相當興奮。（圖／BBC提供）

要成為「颶風人」，絕不是靠一股憨膽就可以。Josh說道：「我用電腦模型去模擬每一次的狙擊任務。電腦會告訴我未來發生的事，以便我做好準備。」通常會了避免聯外交通受阻，Josh也通常會比在颶風或颱風早一兩天抵達當地，「這都會幫助我去追蹤颶風。 」

Josh最難忘的一次經驗，是造成6300人死亡，以及超過2萬8千人受傷，2013年重創菲律賓塔克洛班市的超級颱風海燕。他回憶道：「當時整個城市都在水面下，那次我放下了我的設備，加入了救援的行列。我沒有繼續完成收集數據任務，因為當時發生的一切真的太可怕了。」

▲▼《颶風人》Josh Morgerman。（圖／BBC提供）

▲Josh Morgerman曾見證2013年「超級颱風」海燕肆虐菲律賓的慘況。（圖／BBC提供）

他苦澀說道：「在那之後我有一段時間沒有繼續追逐颶風，因為那令我感到難過。」Josh雖然被稱作「颶風人」，他卻從未有「征服大自然」的想法，反而越是感受到大自然的力量，就感到越謙卑。Josh說：「不管是颶風、火山、海嘯，太多太多了，大自然的力量比我們強大太多了。每每遇到強烈颶風，我只覺得人類很渺小、脆弱。」

▲▼《颶風人》Josh Morgerman。（圖／BBC提供）

▲Josh Morgerman說，面對大自然，人類真的很渺小。（圖／BBC提供）

《颶風人》最新一季正如火如荼播出中，Josh轉了下情緒接著表示：「我真的很喜歡台灣，去過花東追擊過颶風，那是我最喜歡的任務地點之一。」他笑說：「我失望這一季沒有機會到台灣拍攝。希望下次能有機會再去台灣，當然不是颱風的時候。」《颶風人》每週六晚間9點在BBC Earth頻道播出，

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颶風人, Josh Morgerman, 颱風

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