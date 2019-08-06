解婕翎素顏錄影「黑眼圈全現形」　叫男生別看：我要被退粉了！

記者李湘文／綜合報導

藝人解婕翎常開台打遊戲，也認真經營YouTube頻道，主要以美食、趣味挑戰為題材，累積下來的粉絲多為男性。不過，她最近難得接受女粉要求，決定拍攝1支美妝教學影片，在鏡頭前直接公開素顏，影片一開始就要求男生別看，不然「大概要被退粉了」！

▲解婕翎平時妝容甜美。（圖／翻攝自臉書／解婕翎）

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解婕翎首次挑戰化妝影片，自嘲很適合在農曆七月PO出，還勸男性粉絲千萬不要看，「第1個，我擔心男生等一下看到我的素顏可能會嚇死；第2個，我擔心男生本來是我的觀眾或粉絲，看完了直接退讚退訂閱；第3個，等一下你可能會從一個女鬼，看到最後變成一個女生。」

▲解婕翎化妝前的素顏。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

為了要教化妝，解婕翎勢必得先用素顏見人，難得把真實膚況展現在鏡頭前，無奈自嘲：「大家可以看得出來，我素顏的時候，黑眼圈非常非常地恐怖。」不過其實她本身膚質不差，加上自嘲懶惰，化妝時只用隔離霜、遮瑕度高的氣墊粉餅，再壓上一點點蜜粉，最後刷上腮紅，就完成了整個底妝。

▲解婕翎完妝後。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

雖然解婕翎瘋狂吐槽自己，但粉絲看完她的化妝影片後，反而熱烈狂讚「真的嚇死我了，怎麼素顏還是那麼美麗」、「素顏一樣美好嗎」、「其實真的只有黑眼圈重了點，其他都還是很美」、「沒化妝超級像年輕的學生妹」，對於解婕翎的素顏給予熱烈好評。