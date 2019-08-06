《牠 第二章》恐怖超越首集「演員嚇到失眠」　史蒂芬金：雲霄飛車般驚悚

記者洪文／綜合報導



《牠》2017年上映，在全球席捲超過7億美金的票房，在電影的尾聲，少年比爾引領著魯蛇俱樂部成員們一起立誓：「若小丑沒有死，若牠日後回來，我們也會回來。」許多粉絲一直期待續集上映。原著作者史蒂芬金表示：「《牠 第二章》有更多想像不到的驚悚畫面將使觀眾有如搭乘雲霄飛車一般，足以讓喜歡刺激的觀眾大呼過癮！」

▲《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）



《牠 第二章》故事發生在他們以為消滅了小丑潘尼懷斯後的27年，事實上，每27年潘尼懷斯就會出現在德瑞鎮，牠是造成鎮上兒童失蹤的主要原因，魯蛇成員們放下手邊的事務，重回故鄉德瑞鎮。飾演貝芙莉的潔西卡雀絲坦說：「德瑞鎮邪靈叢生，魯蛇們別無選擇，只能正面迎向這段多年前與小丑潘尼懷斯結下的恩怨。」

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導演安迪馬希提表示，以故事整體架構來說《牠 第二章》與第一集很類似，但是在格局與驚悚程度上，劇組同仁們有感這是最後結局，在製作過程中毫不保留，幾乎卯足了全力，「這次的拍攝，我們除了用心保持小說的原著精神外，劇情也讓觀眾時時刻刻保持在神經緊繃的狀態。」

因此導演安迪馬希提與《牠 第二章》劇組人員將書中發生的事件加以串聯、彼此交織，「讓觀眾與讀者更容易了解，經過這些年，那些曾經發生在他們身上的可怕往事，從來沒有真正離開過他們，就從他們回到德瑞鎮的那一刻開始，一件一件重新回到他們的記憶之中，甚至再一次歷史重演。」





飾演比爾的詹姆斯麥艾維則表示，拍攝《牠 第二章》像是再度探索自己的童年一般，讓人有種恍如隔世的感覺，但那些不堪的童年往事卻又歷歷在目。魯蛇們依靠彼此間的友情互相支持，才能度過一次又一次的難關。而飾演小丑潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉說：「經過27年，小丑沒有忘記他們，這段期間，牠時時刻刻都想著這群魯蛇們，牠要復仇，但牠要的卻又不只是復仇而已。」

飾演班的傑瑞恩坦言，片中有好幾幕戲，都會讓人嚇到夜晚失眠，「故事描述長大成人後的主角們重新回到故鄉面對自己最深沉的恐懼，不僅僅是對於小丑潘尼懷斯，更是牠所代表的一切。」



原著作者史蒂芬金表示：「導演安迪完美地描繪各個角色的人物個性，在刺激且驚悚的氣氛下，觀眾會不由自主地為主角們緊張、著急、甚至加油打氣！那是一種戲裡戲外的隔空互動，很不一樣的觀影經驗。」



《牠 第二章》將於9月5日周四在台上映。