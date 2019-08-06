「志效爆緋聞」被她說中！　神婆驚人點出：防彈有3人偷戀愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE隊長志效5日爆出熱戀人氣男星姜丹尼爾，兩人後透過經紀公司承認戀情，成為團體裡第一位公開認愛的人。有網友挖出，一名神婆曾為TWICE占卦，當時神準算出TWICE第一個爆出緋聞的人會是志效，沒想到4個月後驗證，令網友湧入影片下方留言「雞皮疙瘩掉滿地」。

▲▼志效是團體裡最快爆出緋聞的人，4個月前竟被神婆說中了。（圖／翻攝自官網、IG）



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Youtube頻道「YONGHADA」時常找來巫女、神婆為偶像占卜，不少粉絲會當作趣味影片隨便看，沒想到，4個月前的一則影片引起騷動。一名神婆曾為TWICE占卦，她光看面相就能算出志效的個性，「志效是個有責任心的人，在團體裡扮演中間協調者的位置，消除成員與成員間的矛盾。」

▲神婆直指志效今年初有戀愛運勢及結婚運。（圖／翻攝自Youtube）

主持人提問誰是成員間最快傳出戀愛緋聞的人？其中一名神婆零猶豫立刻表示「志效」，她解釋「志效年初會出現戀愛運與結婚運，而且這幾位成員裡，最快結婚的人應該就是志效。」另外一名神婆則補充「她的運勢很強」，沒想到，志效果真在8月認愛姜丹尼爾。

▲▼神婆點出Jin、Suga、Jimin偷偷在談戀愛。



令粉絲更為震驚的是，影片接下來談到大勢團體防彈少年團（BTS），神婆再度語出驚人直指「他好像在談戀愛，Jimin」，接著她又爆料「可是Suga也有，這裡面有3個人在談戀愛，Jin、Suga、Jimin。」大膽點出防彈有3個人在偷偷談戀愛，連主持人都震驚。

影片5日再度掀起討論話題，大批網友留言「雞皮疙瘩掉滿地」、「我原本一個都不信，沒想到志效的緋聞爆出來了」、「天啊好神奇」、「Jimin不會吧」，但也有人表示「聽聽就好不需當真」。